8 непростительных ошибок в воспитании ребенка

Ясно, что каждый родитель хочет для ребенка только самого лучшего, но даже благие намерения иногда могут навредить.

Как известно, дети привязаны к своим родителям до конца жизни и любят их безусловно. Точно так и родители относятся к своим детям. Однако взаимоотношения между взрослыми и детьми не всегда складываются удачно и на первый взгляд их сложно назвать "любовью". Почему так происходит?

Об этом и о том, чего не стоит делать, если не хотите испортить отношения с вашим ребенком, расскажет психолог-психоаналитик Дарья Хорват.

Обычно психологи анализируют две важные характеристики детско-родительских отношений: форму контроля за поведением ребенка и характер эмоционального отношения к нему. Любое нарушение может привести к дефектам в развитии личности ребенка, что после повлияет на взаимоотношения в семье.

Например, если вместо должного контроля за поведением ребенка родители все свои силы тратят на его эмоциональное "ублажение", у него могут сформироваться истерические черты характера: инфантилизм, эгоцентризм, склонность к показному поведению и пр.

Чрезмерный контроль, подавление самостоятельности, регулярные наказания формируют у ребенка жестокость, а полное отсутствие эмоционального контакта и близких отношений может привести к бегству из дома.

Даже если вам кажется, что это слишком очевидные промахи в воспитании, не факт, что вы их не совершаете. Разберемся, какие ошибки могут испортить отношения с ребенком надолго.

Давать ребенку слишком много свободы или не давать ее вообще. Как было описано выше, тотальный контроль губителен для ребенка, он лишает его самостоятельности и уверенности в себе, а в наиболее запущенных случаях — и вовсе может привести к попытке самоубийства. С другой стороны — отсутствие какого-либо контроля предполагает полную свободу выбора, с которой может справиться только взрослый (и то не каждый!). Дети же теряются в изобилии вариантов, иногда их нужно направить.

Не хвалить ребенка вообще. Некоторые родители уверены, что хвалить ребенка не нужно, что он станет слишком самоуверен, перестанет стараться и палец о палец не ударит без похвалы. Это не так. Ребенку нужно знать, что родители восхищаются им. Будьте честны, говорите ребенку обо всем, что вас в нем восхищает. При этом, естественно, не нужно переусердствовать: если в определенный момент вам нечего похвалить, то и выдумывать не нужно.

Не говорить по душам. Ребенок чувствует себя счастливым и любимым, если родители искренне им интересуются: расспрашивают, как прошел день, знают, что происходит в его жизни и что для него важно.

Замалчивать важные или неудобные темы. Это в первую очередь касается здоровья и секса. Очень важно открыто обсуждать с ребенком все интересующие его вопросы на эти темы. Примите тот факт, что ребенок все равно все узнает. Но если вы его просветите, то в дальнейшем, вероятнее всего, он не будет от вас ничего скрывать, боясь поразить своей осведомленностью.

Критиковать и стыдить за ошибки. Родители часто пытаются вырастить совершенство, идеал, который в реальной жизни не достижим. Но детям это неведомо, поэтому если случается ошибка или неудача, они страдают и думают, что ничего не стоят. Отчаяние может доходить до сильной злости на себя, которая грозит самоповреждениями или даже суицидом. Ребенок не должен бояться ошибиться. Как раз наоборот, объясните ему, что ошибки — это часть опыта.

Манипулировать и использовать власть без необходимости. Несколько примеров из жизни, чтобы стало понятно, что так делают многие, и не только в отношениях с детьми. Вы молчите, игнорируя ребенка, когда он провинился. Вы улыбаетесь и говорите ребенку, что не злитесь, а сами на самом сейчас закипите от ярости. Вы говорите ребенку, что он виноват просто потому что он младше и ничего не понимает. Вы угрожаете ребенку, что разлюбите/бросите/отдадите в детский дом, если он ведет себя не так, как вам хотелось бы. Вы сравниваете ребенка с другим, и это сравнение обычно не в пользу вашего ребенка. Вы не признаете свою вину, продолжая обвинять ребенка, даже когда понятно, что вы действительно не правы. Все вышеперечисленное — ошибки воспитания, которые при своей регулярности приучают ребенка к жестокости, изворотливости, беспричинному чувству вины и страха.

Не учить ребенка ответственности за свои действия. Эта ошибка родом из детства, когда родителям жалко винить малыша, который сломал свою игрушку, потому что "он еще маленький и ничего не понимает". Однако по мере взросления родители продолжают пребывать в иллюзиях, что их подросток ворует, потому что "сам не понимал, что делает". Чем раньше ребенок научиться брать на себя ответственность за свою жизнь, тем быстрее он поймет, чего можно делать, а чего нельзя.

Использовать физические наказания. Любые телесные наказания — это ошибка, они никак не помогают в воспитании. Дети, которые росли в жестокости, становятся озлобленными и агрессивными обманщиками или же запуганными настолько, что очень боятся жить.