Транссексуал родил дочь и рассказал, как это было

Мужчина признался, что не пожелал бы такого никому.

Хайден Кросс стал первым в мире транссексуалом, который выносил и родил ребенка. 21-летний британец рассказал прессе, что это было очень тяжело и он не пожелал бы такого никому.

В 2016 году мужчина остановил свой процесс смены пола, для того чтобы выносить и родить ребенка. В июне 2017 года он родил дочь Тринити-Ли.

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​Кросс, который был рожден девушкой по имени Пейдж, появился на ток-шоу и рассказал о реалиях транссексуальной беременности. Мужчина рассказал, что и роды и сама беременность дались ему очень тяжело.

Беременность произошла при помощи донорской спермы. Кросс объяснил ведущей Лорейн Келли:

«Я хотел, чтобы у меня был биологический ребенок, чтобы я мог создать свою семью. Я не знаю, хочу ли я иметь долгосрочные отношения в будущем. Я не хотел надеяться на случай. Я хотел семью и не хотел ждать и надеяться на что-то».

Мужчина не скрывает, что все это далось ему очень тяжело и ему приходилось искать поддержки у близких.

anews.com

Через одиннадцать месяцев после родов он перенес операцию по удалению груди — Кросс также готовится к дальнейшему переходу.

Парень рассказал телеведущей, что мечтает о своем бизнесе, который можно передать по наследству дочери.

anews.com

О том что он хочет быть мужчиной Кросс узнал в подростковом возрасте:

«Я узнал, что я не такой, когда мне исполнилось 17 лет. Я старался быть уверенным в себе, но это нелегко, когда ты просыпаешься каждый день и ненавидишь себя».

Мужчина не собирается скрывать смену пола от своего ребенка и надеется, что его дочь поймет его.