Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Транссексуал родил дочь и рассказал, как это было 

Anews 5 часов назад
Мужчина признался, что не пожелал бы такого никому.
Хайден Кросс стал первым в мире транссексуалом, который выносил и родил ребенка. 21-летний британец рассказал прессе, что это было очень тяжело и он не пожелал бы такого никому.
В 2016 году мужчина остановил свой процесс смены пола, для того чтобы выносить и родить ребенка. В июне 2017 года он родил дочь Тринити-Ли.
anews.com
​Кросс, который был рожден девушкой по имени Пейдж, появился на ток-шоу и рассказал о реалиях транссексуальной беременности. Мужчина рассказал, что и роды и сама беременность дались ему очень тяжело.
Беременность произошла при помощи донорской спермы. Кросс объяснил ведущей Лорейн Келли:
«Я хотел, чтобы у меня был биологический ребенок, чтобы я мог создать свою семью. Я не знаю, хочу ли я иметь долгосрочные отношения в будущем. Я не хотел надеяться на случай. Я хотел семью и не хотел ждать и надеяться на что-то».
Мужчина не скрывает, что все это далось ему очень тяжело и ему приходилось искать поддержки у близких.
anews.com
Через одиннадцать месяцев после родов он перенес операцию по удалению груди — Кросс также готовится к дальнейшему переходу.
Парень рассказал телеведущей, что мечтает о своем бизнесе, который можно передать по наследству дочери.
anews.com
О том что он хочет быть мужчиной Кросс узнал в подростковом возрасте:
«Я узнал, что я не такой, когда мне исполнилось 17 лет. Я старался быть уверенным в себе, но это нелегко, когда ты просыпаешься каждый день и ненавидишь себя».
Мужчина не собирается скрывать смену пола от своего ребенка и надеется, что его дочь поймет его.
anews.com
Anews: последние новости
Экономный американец накопил 11 миллионов долларов, чтобы отдать на благотворительность -50 кг: женщина из Челябинска похудела, чтобы ее сына не дразнили Счастье на чужом горе: известные разлучницы среди знаменитостей
Женский форум9
Дети , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как русские сказки воспитывают у детей сексизм
Самые актуальные модели сумок на зиму
Как довести мужчину до ЗАГСА: метод Кейт Миддлтон
Бьюти-средства для тех, кто вернулся из жарких стран
«Не замужем — значит, не человек?»165
Видео
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
04:37
Тайный роман Андрея Миронова, длившийся 20 лет
Любовь Звёзды
00:57
Стас Пьеха рассказал о наркозависимости в юности
Звёзды Здоровье
06:08
Звезда сериала «Ранетки» может ослепнуть
Звёзды
03:51
Как живет Юля Бужилова из первой «Фабрики звезд»
Звёзды
26:01
Названы опасные марки буженины
Еда
00:48
Малыш показал, каким должен быть болельщик
Дети
11:30
Что делать, если вы почувствовали запах газа
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение