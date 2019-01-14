Американки отказываются рожать детей

Коэффициент рождаемости в США достиг минимального показателя за 30 лет. Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас количество новорождённых не позволяет говорить о том, что население государства воспроизводит само себя. Чтобы население не уменьшалось, на каждую женщину должно приходиться по 2,1 ребёнка. В США этот коэффициент составляет 1,765, или на 16% меньше, чем нужно.

Профессор социологии Кейтлин Коллинз считает, что это не удивительно. «США — одна из самых враждебных к семье стран в мире», — заявила эксперт в комментарии ABC . По её словам, американки не желают рожать по многим причинам — это и отсутствие оплачиваемого отпуска «по семейным обстоятельствам», и недостаток недорогих услуг по уходу за детьми, сложности при съёме жилья и получении высшего образования.

«Мы много говорим о том, что семья является основой нашего общества, но мы не ведём политику, которая позволила бы людям совмещать свою работу и семейную жизнь», — говорит Кейтлин Коллинз.

Воспитание ребенка в США обходится дорого. Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что семья с двумя родителями и маленьким ребёнком вынуждена тратить $233 610 (около 16 млн рублей) на еду, жилье и другие нужды, необходимые для воспитания ребенка до достижения им 17 лет. При этом, в смете не учитывались расходы на обучение чада в колледже.

Эксперт Центра семейных и демографических исследований в Университете Боулинг-Грин Карен Гуццо подчеркнула, что одной из наиболее ощутимых проблем для молодых американок является выплата кредитов, которые они берут для получения высшего образования. Экономическая неопределенность и наличие задолженностей сильно влияют на их решение заводить отпрыска, которого не так просто содержать.