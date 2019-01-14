Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американки отказываются рожать детей 

News.ru 11 часов назад
Коэффициент рождаемости в США достиг минимального показателя за 30 лет. Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас количество новорождённых не позволяет говорить о том, что население государства воспроизводит само себя. Чтобы население не уменьшалось, на каждую женщину должно приходиться по 2,1 ребёнка. В США этот коэффициент составляет 1,765, или на 16% меньше, чем нужно.
Профессор социологии Кейтлин Коллинз считает, что это не удивительно. «США — одна из самых враждебных к семье стран в мире», — заявила эксперт в комментарии ABC. По её словам, американки не желают рожать по многим причинам — это и отсутствие оплачиваемого отпуска «по семейным обстоятельствам», и недостаток недорогих услуг по уходу за детьми, сложности при съёме жилья и получении высшего образования.
«Мы много говорим о том, что семья является основой нашего общества, но мы не ведём политику, которая позволила бы людям совмещать свою работу и семейную жизнь», — говорит Кейтлин Коллинз.
Воспитание ребенка в США обходится дорого. Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что семья с двумя родителями и маленьким ребёнком вынуждена тратить $233 610 (около 16 млн рублей) на еду, жилье и другие нужды, необходимые для воспитания ребенка до достижения им 17 лет. При этом, в смете не учитывались расходы на обучение чада в колледже.
Эксперт Центра семейных и демографических исследований в Университете Боулинг-Грин Карен Гуццо подчеркнула, что одной из наиболее ощутимых проблем для молодых американок является выплата кредитов, которые они берут для получения высшего образования. Экономическая неопределенность и наличие задолженностей сильно влияют на их решение заводить отпрыска, которого не так просто содержать.
News.ru: последние новости
Шкаф убил двухлетнюю девочку в Подмосковье Мальчик донёс на родителей в следственный комитет Роспотребнадзор доработает проект детского питания
Женский форум22
Дети , Видео , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: есть ли у вас антипод в психологии
Рианна прячет фигуру за безразмерными нарядами
Почему сильные женщины часто бывают одиноки43
8 непростительных ошибок в воспитании ребенка1
С содой и «Звездочкой»: придуманные коллаборации
Видео
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
11:30
Что делать, если вы почувствовали запах газа
Дом и сад
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
10:08
Привычки, меняющие жизнь
Психология Здоровье
04:42
Жизнь до славы: кем работали русские звезды
Звёзды
05:20
Чем заплатили за славу популярные ведущие 90-х
Звёзды
04:44
Звезды-одногодки: кто выглядит лучше
Звёзды Красота
00:28
Сколько пива наливают в разные бокалы в ресторанах
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение