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Малыш показал, каким должен быть болельщик 

Рамблер 4 часа назад
Юный болельщик, обожающий футбол, становится новым героем Сети. На видео, которое было опубликовано в Twitter, запечатлено, как малыш наблюдает за игрой между командами «Рейнджерс» и «Селтик», сражающимися в рамках чемпионата Шотландии. После гола, которого забили игроки «Рейнджерс», мальчик вскрикнул: «Гол!» и начал взволнованно носиться по комнате, поднимая в победном жесте руки. Такая реакция умилила пользователей интернета, которые отметили, что отец малыша — тоже, скорее всего, футбольный болельщик и наверняка экспрессивно реагирует на острые моменты в матчах, а сын перенял его манеры.
Дети , Видео
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