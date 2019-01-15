Как русские сказки воспитывают у детей сексизм

Отец-подкаблучник по настоянию злой мачехи увозит дочку в лес на верную смерть. Прекрасная, трудолюбивая, забитая молодая девушка живет под гнетом сводных сестер и мачехи, спасти ее может только свадьба с прекрасным царевичем, который заберет ее к себе во дворец. Помогут ли такие сюжеты маленькой девочке сформировать современную и адекватную картину мира?

Срочно замуж

В известной сказке про Аленушку, где Иванушка, несмотря на все предостережения, все-таки выпил подозрительной водицы и превратился в козленочка, сестра довольно быстро соглашается выйти замуж за проезжавшего мимо купца. Видать, ехал он на Bentley, не иначе, раз она так быстро побежала под венец.

«В ту пору ехал мимо купец:

— О чем, красная девица, плачешь?

Рассказала ему Аленушка про свою беду.

Купец ей и говорит:

— Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами.

Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж», — сообщает нам русский фольклор.

От одной из главных героинь русских сказок Василисы Премудрой, несмотря на ее умственные способности и прочие дарования, главный герой может получить главную награду — женитьбу. Любопытно, что именно появление прекрасного суженного при любых раскладах спасает девушку от всех проблем. «И жили они долго и счастливо». Свадьба и пир на весь мир — вот окончание каждой второй сказки. Но разве это самоцель и конец истории жизни современной девушки? Плюс ко всему спаситель — царь, а значит, у него есть деньги и власть. Но только ли правители этого мира достойны любви, и не воспитывает ли это с раннего детства меркантильность?

Единственное, что может сделать для царевича молодая жена, — это родить ему ребенка. Стоит ли говорить, что в эмансипированном мире, где женщины активно борются за свои права, такая модель по меньшей мере устарела?

Благодаря феминисткам у женщин в ХХ веке появилось право голосовать, учиться в университете, работать наравне с мужчиной, не занимая при этом ведомую позицию. Женщина уже не должна во всем следовать за мужчиной, и порой загадка из сказки про золотую иголку обретает иные очертания. Уже не женщина как нитка следует за мужчиной-иголкой, а наоборот.

Надо терпеть

Отдельного внимания заслуживает образ отца. Вспомним всем известную сказку «Морозко». В ответ на приказ своей жены везти падчерицу в лес на трескучий мороз «старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь: Садись, мила дочь, в сани. Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал».

И кем же предстает отец? Тряпкой и подкаблучником, который везет родную дочь на верную погибель. Девушка, в свою очередь, оказавшись в лесу, до последнего, уже практически умирая от холода, говорит Морозко, что ей тепло, проявляя чудеса скромности. И Настеньку награждают соболиными мехами и золотом за ее терпение и неприхотливость. В сказке «Аленький цветочек» купец отправляет свою дочь к чудищу, чтобы спасти свою жизнь. Не очень-то смелый поступок для любящего отца.

Вспомните ли вы хоть одну сказку, где мачеха была бы добрым персонажем, помогающим главному герою или героине достичь своей цели? Нет, это исчадие ада, которое спит и видит, как погубить несчастную падчерицу. А ее родные дочери — копии мамы, сварливые и страшные. Главную героиню всегда притесняют, при этом она молча переносит гнет и не смеет перечить обидчикам.

Зато она наделена недюжинной красотой. У ребенка с самого начала в голове появляется ассоциация «красивый — хороший», «некрасивый — плохой». О какой толерантности может идти речь?

Наоми Вульф, представительница третьей волны феминизма, в своей книге «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» говорит о навязывании обществом женщине идеи о том, что она должна быть красива. Якобы только так она может понравиться мужчине. Ту же идею несут наши любимые русские сказки.

Именно красота помогает героине избежать множество проблем. Когда царь видит Василису Прекрасную, он в нее влюбляется с первого взгляда, женится на ней и забирает во дворец вместе с ее отцом, который опять-таки никак сам не защитил свою дочь от злой мачехи. Словом, получается, что второй брак всегда обречен на провал. Тем не менее в России по статистике распадается больше половины зарегистрированных браков. Получается, что мы заранее программируем своих детей, что брак — на всю жизнь при любых раскладах, даже если все плохо и ты несчастлив. Надо терпеть, потому что дальше будет только хуже.

Правда, есть сказки, где девушка не выполняет роль тихой домохозяйки, а может постоять за себя, но и тут без насилия не обошлось. Так, в сказке про разбойников Аленушка сначала убивает разбойника, пробравшегося в ее дом, устраивает кровавое месиво, так как буквально расчленяет его тело на куски, а потом, когда отец с матерью выдают ее замуж за одного из разбойников, пришедших свататься, умудряется всех перехитрить и убежать от злодеев. Опять-таки родители, поп с попадьей, настолько рады выдать дочь замуж и сбагрить ее жениху, что даже не обращают внимания на ее аргументы, что свататься-то пришли настоящие разбойники, хоть и переодетые.

Все мы родом из детства. Именно тогда формируются шаблоны поведения, которыми мы руководствуемся всю жизнь. Подумайте, что останется на подкорке у вашего любимого чада после прочтения подобных сказок? Не надо посыпать голову пеплом и отказываться от любимого народного творчества. Стоит просто чуть более критически отнестись к героям и сюжетам, объясняя ребенку, что поведение некоторых персонажей — не пример для подражания.