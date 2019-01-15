Стоит ли запрещать ребенку пользоваться косметикой

Наряду с почти игрушечными детскими наборами косметики появляются бренды, которые мало отличаются от взрослых. Например, калифорнийский стартап Petite 'N Pretty предлагает наборы кистей, тени, хайлайтеры, блески для губ и глиттер для малышей от 4 лет. Мы поговорили с мамами о том, разрешают ли они дочкам краситься и как выстраивают отношения своих детей с косметикой.

Евгения, дочка Таня, 6 лет

У меня Таня красится, и запретить ей это я просто не могу. Как все дети, она хочет быть похожей на маму, а я люблю экспериментировать с макияжем и прическами. Конечно, как у типичного родителя у меня есть желание, чтобы дочь не красилась, не пила, не курила и занялась сексом только после свадьбы, но я понимаю, что это отдельный человек, а не воплощение моих ожиданий. Приходится вспоминать себя в школе, а я была далеко не ангелом. Стараюсь выстраивать дружеские отношения с дочерью: мы любим одинаково одеваться, снимать забавные видео. В праздники, например в Новый год, Хэллоуин, я сама помогаю Тане сделать интересный макияж «не хуже, чем у мамы». Сейчас для нее это больше подражательство, но скоро макияж станет для Тани еще одним способом самовыражения, как для любого подростка. Ограничивать ее, наверное, будет неправильно.

Мария, дочка Ульяна, 4 года

Я положительно отношусь к использованию детской косметики. Кто, как не мама, научит правильно краситься? Девочка должна видеть и знать, как за собой ухаживать, подчёркивать достоинства, маскировать недостатки. В конце концов, мы живём в мире, где внешность людей напрямую влияет на их успешность, поэтому очень важно правильно и выигрышно себя подать. Мне в детстве и в подростковом возрасте никто не рассказывал, как правильно пользоваться косметикой, да ее у меня и не было. Считаю, что это повлияло на мою самооценку. Поэтому, если моя дочь попросит купить ей косметику, куплю и научу пользоваться, чтобы этот навык сохранился до времени, когда это будет необходимо. Конечно, я против полного макияжа с бейкингом и скулами Ким Кардашьян , но чуть-чуть подчеркнуть естественную красоту можно лет с 14-ти. А пока — «Маленькая фея», она настолько непигментированная, что практически не видна, а ребёнок доволен самим фактом нанесения.

Лиля, дочка Дарина, 5 лет

Я категорически против того, чтобы моя дочь привыкала к косметике. Зачем торопить взросление и превращать 4-5-летнюю малышку в маленькую женщину? Не хочу, чтобы дочь с раннего возраста усваивала то, что макияж — это необходимость. Что она недостаточно хороша, чтобы выйти из дома просто такой, какая есть. Это помешает ей сформировать здоровую самооценку. Как и многие мамы, я покупаю ей детские бесцветные лаки, гигиенические помады, прозрачные тени — но только чтобы она удовлетворила свое любопытство. Хочу, чтобы пока косметика оставалась для нее игрушкой, а не нормой. Свою косметичку убираю подальше и объясняю, что макияж — это для взрослых, как и алкоголь, и другие вещи, от которых мы ограждаем своих детей.

Илона, дочка Оливия, 2 года

Я не знаю, с какого возраста я бы разрешила ей краситься. Но одно могу сказать точно — жёсткие запреты ещё больше подогревают желание. Девочки смотрят на своих мам, и абсолютно естественно то, что они повторяют за ними. Я считаю, что в таких ситуациях надо находить компромиссы. Например, можно позволять играть с маминой косметичкой или купить детскую косметику, которую ребёнок иногда будет использовать дома. Но если бы моя дочь в 5-6 категорично захотела накраситься на улицу, максимум, что я бы разрешила: прозрачный или нежно-розовый блеск для губ и капельку туши исключительно из детской косметики. И ещё есть такой момент, что в нашем мире постепенно стираются границы во внешних атрибутах половой принадлежности, когда мальчики используют косметику, а девочки носят мужские вещи, что, на мой взгляд, не очень правильно. Поэтому считаю, что если девочки ведут себя как девочки, это нужно поощрять.

Виктория, дочка Софья, 8 лет

Моя дочь рано узнала, что такое косметика. Она с 4 лет занимается гимнастикой. С 6-ти выступает на конкурсах и соревнованиях — а это обязательно полный макияж с губами, тенями и ресницами. Кстати, может быть именно поэтому в свободное от выступлений время Соня довольно равнодушна к мейкапу и не стремится краситься в школу. Мы никогда не делали из косметики культ, не запрещали и не поощряли, поэтому для нее помада, тени, туш — обычные вещи, а не то, что хочется обязательно стащить и поиграть. Я и сама чаще всего крашусь по минимуму, поэтому естественная внешность для моей дочери — абсолютно нормальное дело, а макияж нужен для исключительных случаев.

С какого возраста по-вашему уместно пользоваться декоративной косметикой?