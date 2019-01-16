5 уважительных причин детской истерики

Что делать, когда ваш ребёнок плачет так, что соседи снизу стучат по батарее, а вы готовы зарыдать с ним на пару? Не паникуйте! Есть ситуации, когда малыш плачет по абсолютно уважительным причинам. Рассказываем, из-за чего это случается и как с этим справиться.

Запомните главное: нельзя закрывать глаза на детскую истерику и бездействовать, какие бы причины у неё ни были. Особенно это касается малышей до года, которые только с помощью плача могут «сообщить» маме о своих потребностях. Избаловать такого малыша, беря его на руки и утешая, невозможно!

1. Ему больно

Злосчастные колики, мучающие младенцев, это очень-очень больно! Если у малыша «крутит» живот, то он кричит пронзительно, сучит ножками, краснеет.

Если у крохи режутся зубки, то помимо плача он начнёт тянуть всё в рот, но в этом случае плач постоянный, «ноющий».

А ещё бывает так, что новорождённых настигает отит как осложнение внутриутробной инфекции или из-за физиологического насморка. Плач пронзительный, непрекращающийся, с периодически возникающими отчаянными криками.

Что делать: понаблюдать за состоянием, приложить к груди, умыть тёплой водичкой. Если истерика нарастает — вызывайте «Скорую помощь», бывают ситуации, когда ребёнок действительно нуждается во врачебной помощи, а самостоятельно диагностировать недуг вы никак не сможете.

2. Он голоден

Самая распространённая причина детских истерик. Вам кажется, что он вполне себе сыт, ведь ел всего час назад! Но не зря есть понятие «кормление по требованию» — дело в том, что совсем маленькие дети могут действительно проголодаться и спустя всего полчаса после последнего кормления. Отличить «голодный» плач довольно легко: кроха открывает ротик, ищет грудь, тянет ручки.

Что делать: просто покормите, даже если думаете, что ребёнок не голоден.

3. Он переутомился

Казалось бы, ну отчего может устать новорожденный? Тем не менее, они очень часто утомляются — для них всё в этом мире новое: звуки, движения, люди. Если спустя час бодрствования малыш начинает хныкать, зевает, закрывает глазки, а потом начинает громко и монотонно плакать, то он устал.

Что делать: возьмите кроху на руки — тепло вашего тела и знакомый стук сердца успокоят его, напомнив о жизни внутри маминого живота. Кроме того, проветрите комнату — свежий воздух позволит ребёнку дышать глубже, увеличит приток воздуха к головному мозгу. Обязательно выключите работающий телевизор, создайте тишину и тихонько спойте колыбельную.

4. Он испытывает дискомфорт

Мокрый или переполненный подгузник способен спровоцировать истерику у малыша. Даже крошка, попавшая под одежду, может мешать нежной коже младенца. А ещё неудобные швы на распашонках, некомфортное положение в кроватке или коляске…

Что делать: проверить подгузник, поменять позу (например, поносить вертикально или выложить на животик).

5. Ему скучно

Ещё одна распространённая причина крика — банальная скука… Просто вашему малышу скучно, одиноко и тоскливо лежать одному и разглядывать стену и мобиль. Плач в таком случае прерывистый — кроха словно ждёт, когда к нему подойдёт мама, а потом начинает «звать» опять. Если никто не подходит, то плач может стать непрерывным и очень громким.

Что делать: просто возьмите ребёнка на руки, пройдитесь с ним по комнате, поговорите, развлеките.