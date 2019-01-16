Девочку лишили зуба дроном

Житель штата Мичиган (США) придумал любопытный способ вырывать зубы. Его дочь, у которого шатался молочный зуб, боялась идти к стоматологу и попросила отца придумать какой-нибудь способ удалить вызывающий дискомфорт зуб. Сначала он предложил классический способ с дверью, когда нитка привязывается к зубу и дверной ручке и при захлопывании двери зуб вырывается. Но потом отец решил использовать более современный способ и привязал нитку не к зубу, а к дрону. Как ни странно, малышка не была против. Дроном управлял отец: он запустил коптер и поднял его, а тот безболезненно удалил молочный зуб. Дочка была в полном восторге.