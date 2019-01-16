Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочку лишили зуба дроном 

Рамблер 4 часа назад
Житель штата Мичиган (США) придумал любопытный способ вырывать зубы. Его дочь, у которого шатался молочный зуб, боялась идти к стоматологу и попросила отца придумать какой-нибудь способ удалить вызывающий дискомфорт зуб. Сначала он предложил классический способ с дверью, когда нитка привязывается к зубу и дверной ручке и при захлопывании двери зуб вырывается. Но потом отец решил использовать более современный способ и привязал нитку не к зубу, а к дрону. Как ни странно, малышка не была против. Дроном управлял отец: он запустил коптер и поднял его, а тот безболезненно удалил молочный зуб. Дочка была в полном восторге.
Дети , Видео , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гид по контрацепции: кому и что подходит
«Эффект прожектора»: почему вы безразличны людям
Модные тенденции 2019 года
Откровенные наряды звездных француженок
Как планирование способно повысить эффективность
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
03:17
Драма мальчика, насильно превращенного в девочку
Психология Дети
02:52
Почему попробовать «сметанку» больше не получится
Еда
04:40
Звезды, ставшие после развода врагами
Звёзды Любовь
00:15
Девочку лишили зуба дроном
Дети Здоровье
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
00:10
Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение