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Что нельзя есть при экземе — диета для детей 

Рамблер 15 минут назад
Фото: depositphotos.com
Британский диетолог Карен Фишер не понаслышке знает о том, что такое детская экзема: ее дочь Ава прошла через долгую битву с зудящей и воспаленной кожей. Спустя десять лет Фишер, наконец, смогла найти продукты, которые помогают справиться с этим заболеванием. О них она написала в своей книге «Экзема Детокс».
На первом месте — ростки фасоли, содержащие магний, витамин К, фолиевую кислоту, калий и витамин С. На втором льняное масло с высоким содержанием полезных кислот Omega 3. Далее — красная капуста, насыщенная клетчаткой, витамином C и производящая большое количество коллагена, исключительно полезного для кожи. Зеленый лук, содержащий биологически активное вещество кверцетин, который подавляет воспалительную реакцию и выброс гистамина. На пятом месте расположилась рыба — еще один великолепный источник Omega-3.
Карен отмечает, что рыба особенно полезна при беременности, поскольку может помочь предотвратить появление экземы. Среди особенно полезных сортов рыбы в ее рейтинге — форель, лосось, сардины, сельдь и рыбий жир. При этом она не рекомендует употреблять рыбу с высоким содержанием ртути.
Среди других продуктов, которые диетолог рекомендует к употреблению, — свекла, овес, папайя, шафран, груши, семена рожкового дерева и картофель.
Она также выделила продукты, которые, напротив, стоит максимально ограничить при экземе. Среди них — цитрусовые (грейпфруты и апельсины), киви, соевый соус, помидоры, авокадо, брокколи, сухофрукты, субпродукты (сосиски, бекон, колбаса), яйца, шоколад, а также молочные продукты — молоко (коровье, козье, овечье), йогурты, сыр, мороженое.
Женский форум
Дети , Карен Фишер
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