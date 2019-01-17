Мама не дала крохе ни кусочка еды

Американка Рэйна Кессел, мама малышки Ривы, которой всего несколько месяцев, навестила педиатра, и тот сообщил, что дочку пора переводить на твёрдую пищу. Рэйна сомневалась, что Рива готова есть взрослую еду, однако кроха доказала, что ей уже интересна мексиканская кухня. На видео, сделанном мужем Рэйны, видно, как девочка, сидящая на руках мамы, пытается укусить бурито, которое ест женщина. Малышке явно хотелось попробовать блюдо, которое с аппетитом уплетала мама. Комментаторы умилились кадрам с девочкой и предсказали, что она станет настоящим гурманом или даже ресторанным критиком.