Дети, которые уже заработали миллионы долларов

Пока одни дети играют в куклы и читают книги, другие получают миллионы долларов. Эти смышлёные ребятки уже в юном возрасте поняла, как важно уметь зарабатывать и к подростковому возрасту обзавелись состояниями.