Дети, которые уже заработали миллионы долларов 

Пока одни дети играют в куклы и читают книги, другие получают миллионы долларов. Эти смышлёные ребятки уже в юном возрасте поняла, как важно уметь зарабатывать и к подростковому возрасту обзавелись состояниями.
Юная актриса Милли Бобби Браун снялась в сериале «Очень странные дела», идущем с 2016 года, и стала звездой. На момент начала съёмок ей было 12, и в её активе уже было несколько работ. Талант актрисы признали и зрители, и критики. Любопытно, что в своё время девочка записалась на курсы актёрского мастерства, просто чтобы занять время, а не потому, что планировала стать актрисой. Сейчас Милли Бобби Браун получает огромные гонорары и к совершеннолетию наверняка станет миллионершей.