Как ссориться при ребенке: 9 важных правил

Какими бы прекрасными ни были ваши отношения с мужем и другими членами семьи, время от времени вы все же можете ссориться, выяснять отношения и высказывать свой бурный протест. А ведь безобидная перепалка, о которой вы забудете через пять минут, способна оставить глубокий и травматичный след в душе маленького (и даже не очень маленького) ребёнка. Рассказываем, как ссориться «экологично».

Постарайтесь выйти или отложить выяснение отношений. Идеальный выход — выяснять все отношения без ребёнка. Если у вас есть возможность подождать и обсудить все вопросы, когда малыша не будет дома, или хотя бы выйти в другую комнату, так и сделайте.

Не кричите. Для любого ребёнка крик=агрессия, а агрессия=страх. Если вы никак не можете выйти в другое помещение или отложить ссору, постарайтесь держать себя в руках и не срываться на крик. Психологи настоятельно рекомендуют не кричать не только на детей, но и в присутствии детей (если речь не идёт о смертельной опасности, конечно). Вы можете слегка повысить голос, чтобы донести свою мысль до непонятливого собеседника, но не переусердствуйте.

Не используйте ненормативную лексику. В особо эмоциональные моменты сложно удержаться от крепкого словца, однако помните, что уже завтра (если не сегодня) вы услышите это же слово от своего ребёнка. Лучше, как в одном старом анекдоте, сказать: «Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл падает мне за воротник? Пожалуйста, не делай так!».

Не обзывайтесь. Любое обидное прозвище или ругательство, сказанное в адрес папы или любого другого члена семьи, дети воспримут как кличку и будут бесконечно повторять его потом к месту и не к месту, заставляя вас краснеть.

Не припоминайте прошлых грехов. Даже если ссора возникла на почве того, что ваш муж в очередной раз оставил в магазине кошелёк или документы, детям совсем необязательно знать о том, как их папа 10 лет назад возвращался пьяным с корпоратива и похоронил паспорт в сугробе. Помните: близкие родственники, а особенно, родители должны быть примером для подражания в глазах малышей.

Не угрожайте. Брошенная в шутку фраза «Я тебя с балкона спущу за такое» может быть воспринята ребёнком всерьёз. Вы же не хотите, чтобы малыш каждый раз со слезами загораживал вам проход на балкон, думая, что вы намерены кого-то выкинуть оттуда?

Не плачьте. Если вы очень эмоциональная личность и можете всплакнуть во время ссоры, лучше не делать этого при ребёнке. Для малыша слёзы — выражение сильной боли, горечи, обиды. Скорее всего, в этом случае ребёнок начнёт плакать вместе с вами и примет всё происходящее слишком близко к сердцу.

Не упоминайте детей. Во время выяснения отношений не говорите о детях. Фраза «Да ты даже не помнишь, когда у Вити день рождения!» заставит маленького Витю думать, что конфликт произошёл из-за него или он имеет какое-то отношение к вашей ссоре, а ведь это совсем не так. Не заставляйте ребёнка переживать из-за того, в чём он не виноват.

Помиритесь и попросите прощения. Каждая отдельная ссора должна быть закрыта, словно книга, которую вы прочитали и к которой не собираетесь возвращаться. Чтобы ребёнок понял, что конфликт исчерпан, и можно перестать о нём думать, помиритесь, попросите прощения друг у друга, обнимитесь. Кроме всего прочего, это отличный способ научить малыша признавать свою вину, извиняться и мириться.

Но лучше всего, конечно, вообще не ссориться, а решать конфликты мирным путём, обсуждая проблемы и находя компромиссы. Гармония, любовь и здоровые отношения в семье — залог того, что малыши вырастут спокойными, рациональными и уверенными в себе личностями. И если счастливы родители, дети тоже обязательно будут счастливыми!