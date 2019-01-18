Чему нужно поучиться у детей

Мы вырастаем, и наш внутренний ребенок прячется под давлением общества. WomanHit.ru поможет вам выпустить его наружу, если вы прислушаетесь к нашим советам

Нет, дело не в том, чтобы постоянно ходить в футболке с Микки Маусом на совещание с зарубежными партнерами. Мы поговорим о том, какие элементарные вещи взрослый человек упускает из виду, в то время как для детей они совершенно нормальны и естественны.

Дети не боятся просить о помощи

В детстве человек полностью зависим от взрослых, поэтому для него нет ничего такого в том, чтобы попросить у них совета или помощи. По мере взросления мы приучаем себя, не без помощи общества, конечно, справляться с проблемами самостоятельно. Наверняка вам говорили родители: «Смотри, какой ты большой, уже сам должен научиться» и все в таком духе. Поэтому мы вырастаем с установкой, что помощи ждать не приходится, только в крайнем случае.

Ученые выяснили, что люди, которые в разумных пределах не боятся спросить что-то, что им непонятно, выглядят в глазах окружающих более ответственными и компетентными. Может быть, вы не задумывались, но человек, у которого вы просите помощи, в большинстве случаев будет польщен, что вы обратились именно у нему.

У детей стоит поучиться тому, как нужно отдыхать

Вы ведь замечали, что ребенок способен заснуть где угодно? Ребенок может завязывать шнурки и уснуть в процессе. Или же засыпает прямо за обеденным столом. Его организм как будто бы отключается, давая понять, что пора «обновить систему». Взрослые люди настолько привыкли себя контролировать, что не могут расслабиться, даже находясь дома. Их мозг постоянно занят какими-то делами и обдумыванием, как решить проблемы. Позвольте себе покой хотя бы на пару часов больше, просто прислушайтесь к своему организму.

Дети признают свои эмоции

Взрослая жизнь учит нас контролировать эмоции и тщательно фильтровать количество выдаваемой информации окружающим. Опираясь на предыдущий опыт, мы боимся, что нас не поймут или высмеют. У детей, только начинающих жить, нет такого багажа за спиной, и поэтому они открыто делятся эмоциями с миром без страха быть непонятыми.

Не бойтесь показаться нелепым, принятие себя — такого несовершенного, но при этом не менее значимого для общества, крайне важно для поддержания психического здоровья.

Дети совершают открытия каждый день

Для ребенка каждый день — огромное событие, ведь может произойти что-то новое и чудесное. Для него не существует той рутины, которой полна жизнь его родителей. Детям свойственно визуально «схватывать» вещи, на которые взрослый не обратит внимания и просто пройдет мимо.

Возьмите на заметку эту особенность. Попробуйте никуда не спешить, медленно пройдитесь по знакомой улице и внимательно посмотрите по сторонам. Возможно, вы увидите то, что было недоступно вашему сознанию, пока вы в спешке пробирались сквозь толпу, спеша по делам.

Невозможно знать все

Недаром дети считаются самыми любопытными существами: они постоянно задают вопросы. Взрослые, в свою очередь, считают, что за свою жизнь они получили достаточно информации, чтобы интересоваться чем-то новым и незнакомым.

Стремление к новым знаниям — неоценимое преимущество перед другими. Во-первых, оно может здорово помочь на работе, а во-вторых, если вы будете интересоваться друзьями и родными, спросите, как прошел их день, вы мгновенно улучшите их настроение и дадите ощущение того, что вы небезразличный человек.

Дети едят только тогда, когда чувствуют необходимость

С одной стороны, это большая головная боль для родителей: накормить ребенка бывает непросто. Дети в большинстве случаев не переедают. Они часто оставляют еду в тарелке, потому что их организм дает сигнал остановиться.

Прислушайтесь к своему организму и вы: ешьте столько, сколько вам необходимо, не переедайте.