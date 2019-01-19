«Яжемать»: почему женщины впадают в крайности

Испокон веков считалось, что основная задача женщины — появление потомства. Конечно, в наши дни нельзя мыслить так узко, ведь помимо «ключевой цели» у современных дам есть еще миллион других. Правда, не у всех. В последнее время в обществе все чаще обсуждают тех, кто либо отказываются от рождения детей, либо решают сделать ребенка центром мира и считают себя героинями, которые, посетив роддом, совершили великий подвиг. Да, поговорим о так называемых чайлдфри и «яжематерях».

Вопрос материнства можно обсуждать вечно. Но мое внимание давно привлекают женщины, которые впадают в крайности и сознательно отказываются от деторождения, а также их противоположности — нет, не многодетные мамы, а те, кто, простите, «помешался» на своем, нередко единственном отпрыске.

Позиция ни тех, ни других мне не близка, но первых я хотя бы понимаю, вторых — увы, нет. Почему так много осуждения в адрес женщин, не желающих рожать? Нередко видела и вижу матерей, которым не следовало бы вообще брать на себя эту непосильную для них ношу.

Некоторые из них не скрывают, что не горели желанием обзавестись наследниками, некоторые видят в своей повседневной жизни только рутину и минусы… Да причин, по которым из них получились плохие мамы — масса и одна — они НЕ ХОТЕЛИ детей, не мечтали о них и потому не испытывают восторга от их появления.

Это «страшное» слово — чайлдфри. Вот их я вполне понимаю и вовсе не осуждаю. Ну не видят люди себя родителями, что в этом плохого? Вот только не надо говорить о продолжении жизни на Земле, ведь эту почетную миссию и без них вполне успешно выполняет большая часть семейных пар. Не буду оценивать их выбор, но причинами считаю не только эгоизм. Этот вопрос гораздо глубже.

Женщина может быть всецело поглощена карьерой, видеть много негативных примеров воспитания и не хотеть брать на себя ответственность. Наконец понимать, что не сможет дать ребенку того, что ему нужно ни в материальном, ни в моральном плане. Или попросту не хотеть тратить время на другого человека. И в этом нет ничего крамольного, ведь мы сами решаем, как нам жить. И никто не имеет права говорить о правильности той или иной позиции, если она не влияет на комфорт других.

Другое дело — «яжематери». После рождения сына я решила ознакомиться с родительскими форумами и могу сказать, что лучше бы этого не делала.

Сейчас вообще не читаю их, но хорошо вижу, как высмеивают в сети мам, всецело сконцентрированных на своих детях. Тех, которые считают себя выдающимися людьми только из-за того, что родили. Их нужно без очереди пропускать везде и всюду, уступать место в транспорте, даже если их дети уже среднего школьного возраста и т.д., и т.п.

Но главный посыл — они думают, что им что-то должны. И свято уверены, что те, кто не познал радости материнства по своей воле, как минимум неполноценны, о чем не стесняются заявлять во всеуслышание. Нет, ни в коем случае не оспариваю тот факт, что собственный ребенок для нормальной женщины — самый лучший и любимый. Это даже правильно, на мой взгляд.

Но нужно уяснить и следующий момент — другие мамы тоже так считают, но не нарушают границы в общении с социумом. Полагаю, причин для возникновения «яжематерей» много, но думаю, в первую очередь, дело в невозможности реализовать себя в чем-либо, кроме материнства. В том же эгоизме, в котором упрекают чайлдфри, в инфантильности и узости кругозора. Да много в чем. Но я согласна закрывать глаза на странности поведения других родительниц, пока они не касаются моего малыша.

А вообще я убеждена, что идеальные мамы существуют только в Инстаграме, а в реальной жизни каждая из нас сталкивается с большим количеством проблем, совершает те или иные ошибки, разочаровывается и вновь делает попытки добиться успеха в нелегком деле — воспитании человека. И в этом нет ничего страшного. Если вы не «яжемать».