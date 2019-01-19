«Муж слишком строг с детьми. Что делать?»

Определённый градус строгости при воспитании юного поколения, конечно, нужен. Но бывает, что папы перегибают палку и создают армейские условия для малышей, которые этого точно не заслуживают. Можно ли смягчить строгого мужа и как это сделать?

Ни один нормальный здоровый малыш не должен быть удобным для родителей и имеет право вести себя не слишком хорошо, устраивать истерики, валяться на полу, прыгать на кровати, громко кричать, петь в автобусе, высказывать свои требования, спорить и злиться.

Но некоторые отцы не понимают этого и считают, что ребёнок им достался с одной только целью — воспитать из него достойного члена общества. А значит, нужно приложить все усилия и испробовать все методы, чтобы малыш вёл себя так, чтобы папе не пришлось краснеть.

Постоянные окрики, ругань, наказания, слёзы — в таких условиях и взрослому-то жить не понравится, что уж говорить о ребёнке? Часто в таких ситуациях мама и папа играют роли «хорошего» и «плохого полицейского»: папа ругает, мама жалеет и украдкой разрешает что-то из запрещённого. В результате ребёнок не только не начинает вести себя лучше, но наоборот становится невыносимым и манипулирует взрослыми.

Психологи напоминают: единая линия воспитания в семье, когда все взрослые придерживаются одинаковых правил, — залог спокойствия и благополучного развития детей.

Стало быть, если муж, на ваш взгляд, слишком строг, ради гармонии в семье вы можете принять его точку зрения и перестать жалеть ребёнка. Но в этом случае вы наверняка будете чувствовать свою вину, что не защищаете малыша от строгого папы. А постоянное чувство вины, как известно, ни к чему хорошему не приводит.

Поговорите начистоту. Расскажите о своих переживаниях, выскажите свою точку зрения на воспитание детей. Это не должна быть беседа, начинающаяся словами «Так, нам надо серьёзно поговорить», иначе муж тут же займёт позицию для отражения атаки, напряжётся и вряд ли согласится хоть с одним вашим высказыванием. Говорите, когда он будет в хорошем расположении духа, здоров, бодр, сыт и расслаблен. Пусть это будет ненавязчивая беседа по душам. Не нападайте. Не обвиняйте, не проявляйте агрессию, не оскорбляйте мужчину. Он, конечно, неправ, но будет стоять на своём до последнего. Говорите мягко, не переходите на личности, лучше вообще объясняйте отвлечённо, как будто речь не о вашей семье. Приводите антипримеры. Вместо того, чтобы прямо говорить мужу, что он неправ, можно рассказать, например, о знакомой семье, где отец слишком строг с ребёнком. Как бы невзначай поведайте о чрезмерных наказаниях и запретах в этой семье, о том, как несчастны дети, как изменилось их поведение в худшую сторону. Это может быть и рассказ о вашем друге из детства, которого папа наказывал ремнём, из-за чего мальчик впоследствии прервал всякие отношения с семьёй или стал асоциальным элементом. Закончите рассказ словами: «Как хорошо, что мы с тобой понимающие люди и ответственные родители — мы не будем поступать с ребёнком так, чтобы нанести ему вред». Ссылайтесь на авторитеты. Если ваш мужчина не считает психологию полной ерундой и хоть немного интересуется этой наукой, вы можете время от времени пересказывать ему статьи о воспитании. Расскажите интересные и важные факты об этапах развития малыша, о негативных последствиях наказаний, о том, почему нельзя кричать и ругаться на маленького ребёнка. Предложите мужу вспомнить его детство. Когда он в очередной раз закричит на малыша или захочет наказать его, скажите: «Дорогой, а твои родители наказывали тебя так в детстве? Тебе было приятно, когда на тебя кричали? Вспомни свои ощущения, когда отец шлёпал тебя и ставил в угол. Как ты относился к нему в этот момент? Думаешь, без этого ты стал бы плохим человеком?» Можете также описать подобные случаи из своего детства, если они были: свои воспоминания, ощущения, страх, горечь, обиду на родителей. Объясните, что вы не желали бы своему ребёнку чувствовать то же самое, а потому не хотите повторять ошибки своих родителей. Поговорите о будущем ребёнка. Каким бы папа хотел видеть своё чадо через много лет? Покорным безвольным человеком, который боится сказать слово против и соглашается со всеми, или личностью со своим мнением, чувством собственного достоинства и решимостью изменить этот мир? Каждый шлепок и излишний запрет приближает малыша к первому варианту… Ищите компромиссы. Вы, конечно, знаете, что определённые рамки ребёнку просто необходимы. Есть то, что действительно плохо или запрещено делать всегда и везде — обсудите с мужем, что это за заповеди (например, не брать чужое без спроса, не лезть в розетку, не класть ноги на стол и прочее), а есть ситуации, где возможны варианты. Пусть запретов будет не слишком много, а некоторые действуют только в определённом месте или в определённое время. Вы можете условиться с мужем, что он не будет ругать малыша за то, что тот поёт песни дома посреди бела дня, а вот ночью пение будет под запретом. Или, например, вы не будете разрешать ребёнку с грохотом прыгать с кровати на пол, а на улице он сможет прыгать где и как угодно. И не забывайте о главном: у вас с отцом малыша должно быть единое мнение о том, что можно и нельзя. Если папа запрещает, то мама тоже не разрешит, и наоборот. Решайте проблемы. Зачастую агрессия, направленная на ребёнка, говорит о проблемах в жизни самого папы. Неурядицы на работе, нехватка любви и ласки дома, недосып, нереализованные желания отдохнуть без детей, усталость, бытовые проблемы… В общем-то, в равной степени это влияет и на маму. Вы же знаете, что делать, когда вы на пределе? Поболтать с подружкой, сходить в салон красоты, уехать на денёк за город, оставив малыша на попечение бабушки. То же самое работает и с мужчинами. Так что постарайтесь реализовать второй и самый правильный вариант — повлиять на мужа так, чтобы он снизил градус строгости. Вот несколько основных правил, как сделать это тактично и безболезненно.

Помогите мужу снять напряжение: выслушайте, поддержите, уговорите уехать на пару дней и развеяться (с вами или с друзьями), подтолкните к поиску новой работы или решению проблем со старой, окружите заботой, порадуйте неожиданным подарком, займитесь сексом, наконец. Ведь семье нужна не только счастливая мама, но и счастливый папа!