Роди и все пройдет: популярные мифы о беременности

Рождение ребенка — один из самых важных, радостных и одновременно тревожных моментов в жизни молодой семьи. Беременность — совершенно особый период в жизни женщины, с которым связаны как светлые ожидания, так и переживания, которые нередко усугубляются распространенными мифами, предаваемыми из уст в уста по «сарафанному радио». Разберем некоторые из них.

Первые роды всегда задерживаются

Существует мнение, что первые роды обычно задерживаются на неделю или больше. Действительно, только 4% детей рождаются в строго определенный врачами срок. В большинстве случаев роды приходят позже, но довольно часто и раньше предполагаемого времени. Американский ученый Аллен Дауни из технического колледжа Олина штата Массачусетс проанализировал результаты опроса, проведенного в 2002 году федеральным агентством по контролю и профилактике заболеваний и выяснил, что при первой беременности роды реже происходят в срок, чем при последующих беременностях. Однако средний показатель запозданий не так уж значителен и составляет всего 16 часов. Так что мнение о длительных задержках родов во время первой беременности в большинстве случаев — это миф.

Во время беременности обязательно поправишься

На самом деле, как утверждают акушеры-гинекологи, беременность сама по себе не способствует набору веса. Для нормального развития плода беременным необходимо всего 200 — 300 дополнительных калорий в день (что равняется, например, куску яблочного пирога или куриной ножке), и то только в последнем триместре. Для того, чтобы избежать лишнего веса и одновременно позаботиться о здоровье будущего ребенка, врачи рекомендуют правильно питаться, разделяя ежедневный прием пищи на 5-6 раз, и употреблять в пищу полезные и разнообразные продукты. Нормы прибавки веса во время беременности в первую очередь зависят от индекса массы тела до беременности (ИМТ), который можно рассчитать, разделив количество килограмм на квадрат роста в метрах. Нормальным считается ИМТ в пределах 18,5–24,9. Такие женщины за девять месяцев должны прибавить 11–16 кг. Однако эта прибавка в весе связана именно с состоянием беременности, и большая часть набранных килограмм уходит после родов. Некоторые женщины могут не только не поправиться во время беременности, но и, наоборот, похудеть. Набор же лишнего веса часто происходит не только из-за неправильного питания, но и от переутомления. Поэтому женщине очень важно во время беременности правильно распределять ежедневную нагрузку, предусматривая достаточно времени для отдыха, и обеспечить полноценное послеродовое восстановление.

Во время беременности противопоказаны любые физические нагрузки

На самом деле, при нормальном течении беременности совсем не нужно и даже вредно полностью лишать себя регулярной физической активности. В международных медицинских рекомендациях особо подчеркивается положительное влияние регулярных занятий спортом на физическое и психологическое состояние женщины, находящейся в положении. И если от поездок на велосипеде или силовых нагрузок в тренажерном зале действительно лучше отказаться, то регулярное посещение бассейна, занятия йогой или гимнастикой, наоборот, помогут сберечь позвоночник и укрепить мышцы тазового дна.

Беременность — способ излечиться от многих болезней

Такое мнение имеет некоторые основания. Научные исследования показали, что если во время беременности у женщины наблюдается повреждение какого-либо органа, плод в утробе посылает для спасения матери стволовые клетки, которые способствуют его восстановлению. Кроме того, беременность стимулирует защитные механизмы организма. Также научно доказано положительное влияние беременности на профилактику рака молочной железы, яичников и матки. Однако период беременности одновременно и серьезное испытание для организма женщины, которое требует определенного здоровья и отнюдь не является панацеей от всех болезней.

С окончанием беременности наступает депрессия

Понятие «послеродовая депрессия» в медицине действительно существует. В России, согласно статистике, с этим диагнозом сталкиваются 10% молодых мам. Однако акушеры-гинекологи успокаивают: если правильно провести восстановительный период, ограничив заботы матери только нуждами новорожденного хотя бы в первые 40 дней, а также хорошо подготовиться к появлению ребенка психологически и информационно, то никакой депрессии не будет. Забота близких и заранее проведенная подготовка к появлению малыша позволят женщине быстро адаптироваться к новым обстоятельствам жизни и уже в первые месяцы познать все радости материнства.