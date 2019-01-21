Знаменитости, жены которых забеременели от других

Не все мужчины готовы взять в жёны женщину, у которой есть дети от прежнего брака. И ещё меньше мужчин решаются жениться на той, которая ещё ждёт малыша от предыдущих отношений. Но такие герои действительно существуют.

Советский актёр Николай Рыбников влюбился в красавицу Аллу Ларионову ещё в студенческие годы и очень долго пытался её завоевать. Но Алла оставалась равнодушной к ухаживаниям Рыбникова, ей были интересны другие мужчины. В 1957 году на съёмках фильма «Полесская легенда» у Ларионовой начался роман с актёром Иваном Переверзевым , результатом которого стала беременность. Но, как выяснилось, Переверзев состоял в отношениях и с другой женщиной, на которой и женился, а Алла осталась одна. Узнав об этом, Николай Рыбников примчался на площадку и в очередной раз сделал любимой предложение. Алла наконец дала согласие, пара поженилась. Вскоре на свет появилась дочь, а ещё через несколько лет родилась ещё одна девочка, общий ребёнок Ларионовой и Рыбникова. Обеих девочек Николай воспитывал одинаково и никогда не вспоминал, что у старшей другой биологический отец. Супруги прожили 33 года вплоть до смерти Николая в 1990 году.

Видео рассказывает о других знаменитых мужчинах, которых не остановила беременность любимой от другого.