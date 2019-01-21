Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэров обязали отговаривать россиянок от абортов 

Lenta.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, и уговаривать их сохранить беременность, передает ТАСС.
Таким образом Белозерцев, по его словам, решил вопрос профилактики абортов.
«С 1 декабря с каждой женщиной дополнительно работает главврач, глава муниципалитета, психолог, руководители соцслужбы, представители женских общественных организаций. В обязательном порядке должны пригласить будущую маму к главе администрации или замглавы администрации по социальным вопросам», — заявил глава региона.
Он добавил, что, если женщина не отказалась от аборта, «значит, власти с ней просто плохо работали». «Если я узнаю, что такая работа не ведется, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», — уточнил губернатор.
Ранее сотрудников пензенской компании «Волга» заставили перечислять дневной заработок на строительство Спасского кафедрального собора — для этого ввели дополнительный рабочий день. По данным местной прессы, такое решение было инициативой губернатора.
В конце июля министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».
В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».
В апреле стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.
Последние новости
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе В России появится новый продуктовый гигант WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений
Женский форум18
Дети , Общество , Иван Белозерцев , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные вопросы по выбору правильного бровиста
Как работает принцип сексуальной полярности
Анорексия: из-за чего возникает это заболевание1
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Роди и все пройдет: популярные мифы о беременности
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 22 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
01:15
«Соль, как продукт, является достаточно опасной»
Еда Здоровье
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
00:51
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение