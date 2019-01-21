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Найден способ вырастить успешного ребенка 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Shutterstock
Опрос среди учителей, проведенный американской Ассоциацией студенческого и молодежного туризма (SYTA), показал, что путешествия положительно сказываются на успеваемости учащихся. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
В опросе приняли участие 1500 учителей, 56 процентов которых считают, что путешествия напрямую влияют на достижение успехов в учебе и карьере, а 53 процента верят в то, что поездки улучшают понимание учебной программы. Также 74 процента опрошенных признались, что, по их мнению, путешествия повышают способность к саморазвитию.
Преподаватели считают, что дети, которые часто выбираются из своей зоны комфорта и оказываются в новой среде, больше предрасположены к учебе и исследованиям, так как постоянно проявляют любопытство к окружающему миру.
Учителя также уверены, что часто путешествующие дети более толерантны, сентиментальны и отзывчивы.
В октябре туристическая компания Contiki провела исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство людей в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают путешествия сексу. Эксперты задали участникам исследования вопрос: «От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это означало, что вы сможете бесплатно кататься по миру?». 57 процентов опрошенных признались, что готовы пожертвовать сексом ради путешествий.
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