Обязаны ли родители покупать детям жилье

Квартирный вопрос часто становится камнем преткновения в отношениях детей и родителей. Что делать, если хочется жить отдельно, советуют наши читатели и читательницы.

— Родители считают, что они выполнили свой долг и имеют право на спокойную жизнь. Вы считаете, что заслуживаете жить в хороших условиях. Вы хотите себе на халяву квартиру. И чтобы заодно не иметь головной боли за её состояние. Вы должны научится правильно выбрать себе квартиру для съема или даже той ипотеки. То, что несут ересь про то, что ипотека — это полная лажа — это страхи людей, которые не знают цифры. Ипотека — это всего лишь покупка квартиры в рассрочку. Главное — %. (Вова Подворний)

— Берите ипотеку и поднимайтесь вместе с любимым, а там и родители увидят, что вы стараетесь и по-любому будут помогать! И конечно же нужен официальный брак! Тогда и родители почувствуют стабильность. ( ИГОРЬ САВЦОВ

— Идеология "мне все должны" продолжает прорастать в поролоновых мозгах подрастающего поколения… (( (RenCHo III)

— Все правильно, это женская логика, когда они из себя строят принцесс и хотят получить все и сразу, придя, так сказать, на всё готовенькое. Многие современные девушки считают, что им должны, а она никому ничего не должна, вы ведь любите ее и поэтому должны… И почему-то женщины и девушки одеяло тянут только на себя и вторую сторону зачастую даже не учитывают. Ушло то воспитание, когда два человека, нищие и бедные, создавали семью, не взирая на их материальное положение Теперь надо, чтобы у него была квартира не ниже двушки, машина марки не ниже тойоты камри и не старше 8-10 лет… Зарплата не ниже ее запросов, мозги и эрудированность не меньше докторов кандидатских наук. И да, чтобы был красив, силен и нежен (как это у них сочетается, я не понимаю), умел практически все и во всем разбирался… Этакий полубог. (Saha Pypkin)

— Совет один: не посещать клубы, тусовки и т.д., ограничить себя в шопинге, экономить на всём и, прежде всего, работать и работать, как ломовая лошадь. Лет за пять купите квартиру. P. S. Для начала прочитай басню дедушки Крылова "Стрекоза и муравей", потом гения нашего, А. С. Пушкина "Сказка о рыбаке, и рыбке"! (Александр Усачёв)

— Прежде чем жениться, надо думать, куда ты приведешь свою любимую, а не только думать женилкой, которая выросла раньше мозгов, а не обирать родителей, возможно, эти деньги они собрали на похороны, которые сейчас наглые чинуши сделали дороже свадьбы, а, возможно, они таким образом прикрыли свою старость, видя, что от детей помощи ждать не стоит, а невесте сначала надо устроится на работу, чтобы прочувствовала, как они заработали эту квартиру, на которую они с женихом-альфонсом открыли рот. (Римма руса)

— Дочери, принцессе, пока она не вышла замуж, родители должны купить квартиру. Чтобы в дальнейшем у неё не было никаких проблем. Мы своей дочери купили и ни разу не пожалели. (Юрий Долин)

— Я балдею с вас. Вся молодёжь обычная сейчас в ипотеках погрязла и ничего, живут люди и детей содержат. А вы хотите на всё готовенькое! Идите работать и берите ипотеку! Батя правильно говорит, идти работать и сама зарабатывай, я такого же мнения, был бы богатым, то и я своему ребёнку так бы сказал, только для того, чтобы он понял, как деньги зарабатываются и каким трудом! Иначе ничего вы не поймёте, если вам всё купят. (Александр И)

— Думается, что в семье не очень хорошие отношения. Если есть лишние деньги, то родители всегда купят ребёнку квартиру. Ну для перестраховки могут на своё имя, чтобы можно было выгнать зятя, если нужно:)) С другой стороны, если девушки встречаются то с одним, то с другим, можно ли это назвать любовью? А может быть, её родители максималисты — пусть поживут лет пять вместе, тогда и будем посмотреть:)) (Михаил Истомин)