Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

6-летний парикмахер затмевает профессионалов 

Рамблер 1 час назад
Цзян Хунци — настоящий мастер своего дела. Он работает в парикмахерской в Суйнине в провинции Сычуань (Китай) и делает замечательные стрижки и укладки. К таланливому цирюльнику записываются заранее, и клиенток совершенно не смущает, что мастеру всего 6 лет. Мальчик вырос в парикмахерской, принадлежащей его родителям. Юное дарование освоило не только азы парикмахерского искусства: за последние два года мальчик заметно усовершенствовал навыки и стал популярным специалистом. На кадрах видно, что он ловко орудует ножницами, делая стрижку клиентке, и профессионально укладывает волосы.
Дети , Видео , Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни кола, ни двора: мне 30, а своего жилья нет»79
Как получить идеальный блонд и не «убить» волосы
Личный опыт: отношения с социопатом3
6 безобидных фраз, которые являются газлайтингом
Главные вопросы по выбору правильного бровиста
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 22 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
01:05
6-летний парикмахер затмевает профессионалов
Дети Красота
01:15
«Соль, как продукт, является достаточно опасной»
Еда Здоровье
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение