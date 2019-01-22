Шестилетний парикмахер затмевает профессионалов

Цзян Хунци — настоящий мастер своего дела. Он работает в парикмахерской в Суйнине в провинции Сычуань (Китай) и делает замечательные стрижки и укладки. К таланливому цирюльнику записываются заранее, и клиенток совершенно не смущает, что мастеру всего 6 лет. Мальчик вырос в парикмахерской, принадлежащей его родителям. Юное дарование освоило не только азы парикмахерского искусства: за последние два года мальчик заметно усовершенствовал навыки и стал популярным специалистом. На кадрах видно, что он ловко орудует ножницами, делая стрижку клиентке, и профессионально укладывает волосы.