«Перестаньте водить детей на кружки и к репетиторам!»

Озабоченность современных родителей развитием детей чуть ли не с пелёнок набирает всё большие обороты и зачастую может приводить к плачевным последствиям — отсутствию какой-либо мотивации у ребёнка вообще что-то делать. В результате родители часто жалуются на своих подростков, что те абсолютно ничего не хотят. «В них столько вложено времени и сил, потрачена куча денег на репетиторов, а он просто лежит на диване или сутками напролет пропадает в социальных сетях», — сетуют они. Почему это происходит? «ЛегкоПолезно» поможет разобраться!

«Ленивые» родители — шанс для будущего гения

Современные мамы и папы — это поколение, выросшее в кризисное время 90-х годов. Их родители много работали, но денег всё равно не хватало. Поэтому они внушали своим отпрыскам: «Надо учиться и ещё раз учиться! Только так ты сможешь стать человеком и добиться успеха». Став взрослыми, мы всеми силами стараемся уберечь своих детей от собственных детских страхов, спасти от возможного будущего кризиса. Нынешние родители с самых первых дней развивают и обучают ребёнка: отдают на «развивашки» и «английский с пелёнок», записывают на разные кружки и секции, ищут самую сильную школу, нанимают репетиторов уже в началке. «Если он получит много самых разнообразных знаний, будет иметь лучшее образование, то конечно, он будет востребован всегда и не останется без средств к существованию» — рассуждают заботливые мамы и папы. Однако это иллюзия, которая подпитывается детскими неврозами самих родителей.

Через своё чадо они стараются снизить уровень тревоги, реализовать свои мечты и амбиции.

Согласно исследованиям психологов, к жизни более подготовленными оказываются вовсе не отличники и «ботаники», а обычные троечники. Именно они добиваются большего успеха в жизни, так как обладают не набором школьных знаний и формул, а хорошими навыками адаптации, живостью ума и развитой фантазией. Действительно, попробуй-ка составить и спрятать шпаргалку так, чтобы не нашли! Родителям таких детей было лень заниматься их развитием, поэтому эти дети развивались согласно заложенной в них природе. Их личные качества оттачивались в общении со сверстниками, в различных шалостях и уличных играх. «Ничегонеделание» позволяло ребёнку мечтать, фантазировать, что дало толчок к развитию творческих способностей. Однако это вовсе не значит, что детьми не нужно заниматься. Воспитание и обучение по-прежнему являются главной обязанностью родителей, иначе предоставленный сам себе ребёнок может попасть в плохую компанию. Но помните, что всегда и везде важна золотая середина. Постоянное давление касательно обучения часто приводит к хроническому стрессу у ребёнка. Его силы истощаются, что в итоге приводит к усталости, психосоматическим болезням и даже депрессии.

Будьте для ребенка проводником, а не жандармом в мире знаний.

Новый мир, новые люди, новые правила жизни

Современный мир изменчив. Откуда вам знать, какие знания и умения будут востребованы через 10–20 лет, когда ваш взрослый ребёнок будет искать работу? Многие когда-то актуальные профессии просто исчезают, а на их место приходят совершено новые.

Современному человеку требуются не столько теоретические знания о мире, сколько практические познания и умение «быть в потоке».

Это поколение детей во многом опережает своих родителей. Они умны не по годам, а в их распоряжении находится глобальный мир Интернета, где есть информация со всего света. Поэтому сейчас главным качеством является не владение багажом информации, а умение её искать и обрабатывать. Чтобы стать успешным человеком будущего, ребёнку нужно быть готовым к постоянным переменам, уметь подстраиваться к ним, а для этого важна стрессоустойчивость и гибкость мышления. Правила, по которым росли мы, нынешние родители, устаревают. Они перестают работать, потому что сейчас − время перемен, которое диктует свои законы обучения и развития.

Если не кружки и репетиторы, то что?

умение брать ответственность за свои слова и поступки;

навык планирования своего времени;

самодисциплина и мотивация;

умение работать в команде;

умение слушать и слышать собеседника;

способность распознавать свои и чужие эмоции (эмоциональный интеллект);

критическое мышление;

умение решать проблемы и нестандартные задачи. Безусловно, ребёнок должен получать школьные знания, а кроме них — посещать те кружки и спортивные секции, которые ему нравятся. Задача родителей при этом — следить за нагрузкой и вовремя отказываться от тех занятий, которые становятся в тягость. Однако большее (или хотя бы не меньшее) внимание надо уделять развитию качеств, не связанных с накоплением знаний, или так называемых гибких навыков. Вот некоторые из них:

Именно эти навыки, а вовсе не модную «ментальную арифметику», надо закладывать буквально с пелёнок.

Советы родителям дошкольников

Особое внимание следует уделить младшему дошкольному возрасту: именно в этот период формируется основа личности.

Ведущей деятельностью ребёнка до школы должна быть игра. Только через игровые процессы он познаёт социальные роли, учится принимать решения и отвечать за них.

Читайте ребёнку сказки. Сказка хороша тем, что не поучает малыша, как, например, родительские нотации. Когда ребёнок сочувствует сказочным героям и переживает за них, у него формируются морально-нравственные качества.

Советы родителям младших школьников

Для младших школьников важна социализация, а также правильная самооценка. Важно создавать для них «ситуации успеха», прививать вкус к творчеству и нестандартным решениям.

Позволяйте ребенку помогать вам, хвалите за инициативность. Не ругайте слишком строго, если что-то не получилось. Просто покажите, как ошибку можно исправить.

Развитию креативности способствуют занятия рисованием, лепкой, шитьём, моделированием.

Ставьте ребёнку необычные задачи, предлагайте загадки «с подвохом», но не спешите сразу же давать правильный ответ. Помощь со стороны взрослого должна быть дозированной: задавайте наводящие вопросы, которые помогут ребёнку самому докопаться до истины.

Советы родителям подростков

Подросток нуждается в родительском доверии и уважении его желаний. Формированию у него мотивации и лидерских качеств способствует поддержка и понимание со стороны взрослых, а также демократический стиль воспитания в этот период.

Сократите нагрузку на период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Возможно, от каких-то внешкольных занятий можно отказаться, если подросток на это согласен.

Давайте ребёнку возможность выбора везде, где это уместно и допустимо. Учите его продумывать последствия его решений.

Обеспечьте старшекласснику свою безусловную поддержку и любовь даже в непростые периоды бунта.

Позвольте ребёнку любого возраста развиваться естественно. Помогайте, а не давите. Не используйте его для повышения собственной значимости в глазах других людей или для удовлетворения собственных желаний и амбиций. Школьная успеваемость и посещение кучи секций не должны идти в ущерб развитию таких личных качеств, как усердие, общительность, целеустремленность, гибкость мышления и стрессоустойчивость. Именно они дадут ребенку больше шансов на успех в будущем!