5 главных лайфхаков общения с детьми от психологов

Ваш ребёнок уже вышел из грудничкового возраста, но продолжает капризы и истерики? Делает всё назло, врёт, ломает вещи, валяется на полу в магазине? На глаза наворачиваются слёзы отчаяния, а рука тянется к ремню… или даже в обратной последовательности. Психологи же уверены: физические наказания не выход. Ребёнок на самом деле не желает вам зла, и превратить непослушного чертёнка в нежного ангелочка реально, если усвоить эти правила…

Активно слушать

Доктор психологических наук, профессор Юлия Борисовна Гиппенрейтер объясняет активное слушание так: «Во всех случаях, когда ребёнок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать — это дать ему понять, что вы знаете о его переживании (или состоянии), „слышите“ его. Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас ребёнок. Желательно назвать „по имени“ это его чувство или переживание».

Этот секрет идеально подходит для «сложных» ситуаций, когда ребёнок не в силах контролировать негативные эмоции, и буквально творит чудеса. Представьте: пятилетка кричит на младшего братика за то, что тот отнял его машинку, и бросает: «Лучше бы вы его не рожали!» После того, как вы скажете ему: «Понимаю, ты очень рассержен. Ты хотел сам поиграть с машинкой. Ты сейчас злишься на брата и не хочешь его видеть», — скорее всего, ребёнок уже мирно поддержит диалог, и вы вместе найдёте решение.

Обнимать почаще

О пользе объятий говорят не только детские, но и взрослые психологи: вырабатывается антистрессовый гормон окситоцин, улучшается работа мозга, человек чувствует себя более уверенно. Людмила Петрановская называет объятия чувством защищённости и универсальным способом контейнирования: обнимая своё дитя, вы выступаете своеобразным коконом, в котором можно безопасно «переварить» злость, обиду или отчаяние.

Оценивать не ребёнка, а его поступки

Не хотите травмы для сына или дочки? Забудьте фразы «ты плохой мальчик», «такая девочка нам не нужна», «ну какой же ты глупый» и пр. Говорите о недопустимости действий, объясняя последствия: «ты ударил кота, это очень жестоко и плохо, котику больно, он теперь тебя боится, мы не обижаем животных». Важно, что в обратную сторону это тоже работает! Ребёнок собрал сложный конструктор? Вместо «ну какой ты умница!» психологи советуют восторгаться высотой башни и сложностью работы.

Выражать недовольства я-высказываниями

В одной из своих книг об общении с детьми психолог Юлия Василькина пишет: «Порой родители считают неправильным сказать ребенку: „Я разозлилась“ или „Я расстроилась, когда ты…“. Нет, родитель чаще обвиняет: „Ты меня разозлил, ты меня расстроил“. Такая позиция заставляет ребенка защищаться». Психологи уверены: гораздо эффективнее говорить о своих чувствах, ведь в этом нет оскорбления и обвинения. Этот метод хорош для ситуаций, когда вы буквально кипите от злости, но не стоит превращать его в средство манипуляции, изображая страдание от любого небольшого проступка.

Не приказания, а игра

Устали твердить по сто раз «А ну убери игрушки!», а выход из дома на прогулку затягивается на полтора часа? Попробуйте превратить рутину в игру! Психологи предлагают поместить на видном месте списки дел для уборки по дому или сборов на прогулку: пусть ребёнок ставит галочки напротив выполненных заданий (дети могут при этом соревноваться в скорости), а в конце недели получает небольшую награду.