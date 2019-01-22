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Звездные мамы, которые растят детей в одиночку 

Рамблер 1 час назад
Женщинам по разным причинам нередко приходится растить детей в одиночку. Эта участь настигает не только обычных женщин, но и знаменитостей, которым тоже приходится воспитывать наследников без поддержки мужчины.
Успешная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон родила дочь Роуз Дороти в браке с французским журналистом Роменом Дориаком. После расставания Ромен остался в Париже, Скарлетт предпочла Голливуд. Сейчас актриса продолжает сниматься в кино и воспитывает Роуз.
Смотрите видео и узнайте о других звёздных мамах, которые растят детей, не рассчитывая на поддержку их отцов.
Дети , Видео , Звёзды , Скарлетт Йоханссон
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