Звездные мамы, которые растят детей в одиночку

Женщинам по разным причинам нередко приходится растить детей в одиночку. Эта участь настигает не только обычных женщин, но и знаменитостей, которым тоже приходится воспитывать наследников без поддержки мужчины.

Успешная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон родила дочь Роуз Дороти в браке с французским журналистом Роменом Дориаком. После расставания Ромен остался в Париже, Скарлетт предпочла Голливуд. Сейчас актриса продолжает сниматься в кино и воспитывает Роуз.

Смотрите видео и узнайте о других звёздных мамах, которые растят детей, не рассчитывая на поддержку их отцов.