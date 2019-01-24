Отчисленная из детсада в Татарстане девочка-диабетик вернется в учреждение 

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Девочка с сахарным диабетом, исключенная из детского сада в Верхнеуслонском районе Татарстана из-за отсутствия квалифицированного персонала по уходу за ней, будет посещать учреждение под присмотром матери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Как сообщалось ранее, информация об инциденте появилась в местных СМИ. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить данные, о начале проверки также заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Гузель Удачина.
"В среду прокурор Верхнеуслонского района республики Василий Егоров встретился с родителями девочки, на встречу пригласили представителей руководства детсада. Матери ребенка предложили устроиться на работу в детсад, женщина имеет соответствующее образование. Девочка вновь будет посещать детское учреждение, находясь при этом под присмотром матери", — сказал собеседник агентства.
Минздрав Татарстана совместно с министерством образования и науки региона прорабатывает вопрос об организации обучения по уходу за инсулинозависимыми детьми для медработников в детсадах и школах.