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Прокуратура в Татарстане проверит информацию об исключении из детсада ребенка с диабетом 

ТАСС + ещё 5 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
КАЗАНЬ, 23 января. /ТАСС/. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Верхнеуслонского района республики проверить данные об исключении из детского сада девочки, которая больна сахарным диабетом. Об этом в среду говорится в распространенном сообщении прокуратуры Татарстана.
"Нафиков поручил прокурору Верхнеуслонского района проверить информацию о нарушениях прав ребенка-инвалида, которую исключили из детсада из-за сахарного диабета. Действиям администрации дошкольного учреждения будет дана правовая оценка", — отмечается в сообщении ведомства.
По информации местных СМИ, девочку исключили из детского сада, поскольку учреждение не имеет квалифицированного медперсонала для присмотра за ребенком.
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Дети , Илдус Нафиков , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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