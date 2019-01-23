Прокуратура в Татарстане проверит информацию об исключении из детсада ребенка с диабетом

КАЗАНЬ, 23 января. / ТАСС /. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Верхнеуслонского района республики проверить данные об исключении из детского сада девочки, которая больна сахарным диабетом. Об этом в среду говорится в распространенном сообщении прокуратуры Татарстана.

"Нафиков поручил прокурору Верхнеуслонского района проверить информацию о нарушениях прав ребенка-инвалида, которую исключили из детсада из-за сахарного диабета. Действиям администрации дошкольного учреждения будет дана правовая оценка", — отмечается в сообщении ведомства.

По информации местных СМИ, девочку исключили из детского сада, поскольку учреждение не имеет квалифицированного медперсонала для присмотра за ребенком.