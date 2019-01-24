Глава областной думы заявила о ненужности денег роженицам старше 30 лет

Спикер новгородской областной думы Елена Писарева сочла верным установление выплат по рождению первенца только жительницам региона в возрасте не старше 29 лет, пишет Novgorod.ru.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — заявила Писарева.

Деньги можно получить, когда ребенку исполнится полтора года и потратить на приобретение жилья.

Писарева также сослалась на нацпроект «Демография», в котором речь идет о необходимости помощи россиянкам в возрасте от 24 до 29 лет.

Ранее 23 января сообщалось, что в Новгородской области одобрили проект региональной программы «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тысяч рублей жительницам младше 30 лет.

Между тем, в текущем году на россиянок старше этой возрастной отметки придется треть перворожденных (33 процента) в области.

С января в Новоородской области прекратилось действие местной программы «Семья», предполагавшей выплату 200 тысяч рублей жительницам, родившим третьего ребенка.