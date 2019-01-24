Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава областной думы заявила о ненужности денег роженицам старше 30 лет 

Lenta.ru + ещё 52 2 часа назад
Фото: duma.novreg.ru
Спикер новгородской областной думы Елена Писарева сочла верным установление выплат по рождению первенца только жительницам региона в возрасте не старше 29 лет, пишет Novgorod.ru.
«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — заявила Писарева.
Деньги можно получить, когда ребенку исполнится полтора года и потратить на приобретение жилья.
Писарева также сослалась на нацпроект «Демография», в котором речь идет о необходимости помощи россиянкам в возрасте от 24 до 29 лет.
Ранее 23 января сообщалось, что в Новгородской области одобрили проект региональной программы «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тысяч рублей жительницам младше 30 лет.
Между тем, в текущем году на россиянок старше этой возрастной отметки придется треть перворожденных (33 процента) в области.
С января в Новоородской области прекратилось действие местной программы «Семья», предполагавшей выплату 200 тысяч рублей жительницам, родившим третьего ребенка.
Последние новости
На Украине поверили в бегство Мадуро в Россию Разбившийся Ту-22М3 переломился Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Женский форум216
Дети , Елена Писарева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как найти мужа, если нет квартиры50
Звезды до того, как они заработали себе стилиста
5 ошибок в макияже, которые вас старят1
«Мудрая женщина простит измену?»5
Мифы и заблуждения о фитнесе, способные удивить2
Видео
01:10
Рамблер/гороскоп на 25 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:46
41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20
Здоровье
09:26
Главные красавицы российского кино
Красота Звёзды
01:00
Екатерина Андреева насмешила подписчиков советами
Звёзды
05:20
Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума
Звёзды Любовь
11:40
Иконы стиля женщин СССР
Мода Звёзды
04:00
Звезды, попадавшиеся на воровстве
Звёзды
02:50
Школьников прославила песня в самолете
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение