Школьников прославила песня в самолете

Школьники из ирландской школы St. Brendan's College прославились, исполнив песню во время перелёта. Ребята летели на самолёте ирландской авиакомпании-лоукрстера Ryanair и им пришла в голову идея устроить импровизированный концерт. Юные артисты спели песню Step it out Mary, аккомпанируя себе на разных инструментах. Пассажиры с одобрение отнеслись к выступлению школьников. На видео, сделанном одним из пассажиров, видно, что после окончания песни находившиеся в салоне лайнера люди аплодировали. Через несколько минут вдохновленные успехом музыканты исполнили ещё одну композицию.