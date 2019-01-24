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Школьников прославила песня в самолете 

Рамблер 1 час назад
Школьники из ирландской школы St. Brendan's College прославились, исполнив песню во время перелёта. Ребята летели на самолёте ирландской авиакомпании-лоукрстера Ryanair и им пришла в голову идея устроить импровизированный концерт. Юные артисты спели песню Step it out Mary, аккомпанируя себе на разных инструментах. Пассажиры с одобрение отнеслись к выступлению школьников. На видео, сделанном одним из пассажиров, видно, что после окончания песни находившиеся в салоне лайнера люди аплодировали. Через несколько минут вдохновленные успехом музыканты исполнили ещё одну композицию.
Дети , Видео
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