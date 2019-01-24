«Тануки» открывает игровые зоны для детей

Бренд «Тануки» открывает в ресторанах игровые зоны для маленьких гостей с развивающими играми, мастер-классами и аквагримом. Теперь родителям не нужно переживать о том, чем занять детей в ресторане.

Игровые зоны и корнеры уже работают в 31 ресторане «Тануки»; самая большая игровая зона открылась 15 декабря в ресторане на м. Преображенская площадь по адресу: Преображенская площадь, 5, корпус 7. В игровых зонах маленькие гости могут попробовать себя в роли суши-мастеров, по пятницам и субботам с детьми играют профессиональные аниматоры. В некоторых ресторанах для детей проводятся спектакли.

Игровые зоны «Тануки» создаются как эстетичные и безопасные пространства, в которых дети чувствуют себя легко и комфортно. Каждая деталь продумана исходя из потребностей детей и при участии педагогов и детских психологов. Пространство организовано так, чтобы дети не просто весело проводили время, но также учились и развивались, пока родители спокойно отдыхают в соседнем зале. Для оформления используются только натуральные материалы: дерево, нетоксичные краски.

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Каждая игровая зона — это комфортное и дружелюбное место, маленький кусочек Японии, в котором живет плюшевый символ «Тануки» — игривый и добродушный персонаж японского фольклора, похожий на енотовидную собаку или барсука.

Маленькие гости могут навестить его уютно обставленный домик и поучиться готовить на полностью оборудованной кухне. В обществе Тануки и под присмотром профессиональных аниматоров дети рисуют мелом на «горе Фудзи», проходят лабиринты на бизиборде и играют в развивающие игры.

Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» в России: «В „Тануки“ часто приходят отдохнуть целыми семьями. Поэтому запуск развлекательных детских программ и игровых зон — логичный шаг в развитии концепции бренда.

Мы хотим, чтобы наши гости, вне зависимости от возраста, проводили у нас время весело и с пользой. Родители, которые к нам приходят, могут быть уверены, что в наших ресторанах ребенка не только вкусно и качественно накормят, но и займут интересными и познавательными играми, пока взрослые наслаждаются уютной атмосферой и разнообразной кухней „Тануки“. Сегодня анимация для детей предусмотрена уже в половине наших ресторанов в Москве, и мы уверены, что это нововведение будет пользоваться высоким спросом».