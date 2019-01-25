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Бэби-бум в Майами: почему русские женщины едут рожать в США 

BigPicture.ru 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Недавно издание Bloomberg опубликовало статистику перелетов из России в Майами, согласно которой на каждом рейсе присутствует хотя бы одна беременная пассажирка. По некоторым данным, более 20 тысяч жителей городка Санни-Айлс-Бич (северный пригород Майами-Бич) — выходцы из России. Не удивительно, что его прозвали «Маленькая Москва».
Что же так привлекает женщин в Майами и почему они едут туда рожать? Читайте в нашем материале.
По данным издания Bloomberg, на каждом рейсе из Москвы в Майами присутствует как минимум одна беременная, а на некоторых — даже больше пяти. Почему будущие мамы так хотят рожать в Штатах? Все просто: согласно закону Jus soli (дословный перевод «право земли»), ребенок, появившийся на свет на территории США, автоматически получает американское гражданство.
Jus soli практикуется еще в ряде стран, например, в Канаде, Аргентине, Ямайке, Парагвае, Коста-Рике, Доминикане, Венесуэле и Бразилии. Однако, наслушавшись рассказов о пресловутой американской мечте, все мамочки стремятся получить для ребенка гражданство США и, таким образом, обеспечить ему безоблачное будущее.
Однако далеко не каждая россиянка признается, что едет рожать в США ради получения местного гражданства. Многие девушки заверяют: единственная их цель — качественная медицина, опытные специалисты и спокойные роды. Но вот в агентстве Bloomberg совсем другого мнения:
«Число эмигрантов растет — ослабление рубля, напряженные отношений между Россией и США, препятствия с получением визы — все это только ускоряет их поток».
Кстати, Дональд Трамп недавно пообещал положить конец «родильному туризму».
«Человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок, по сути, становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами… Это нелепо. Это нелепо и должно прекратиться»,
— заявил Трамп в одном из интервью.
Однако решится ли Трамп пойти против Конституции и есть ли вообще у него такие полномочия, пока не понятно.
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Женский форум64
Дети , Дональд Трамп , Bloomberg
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