Фразы, которые могут испортить жизнь вашего ребенка

Психологи говорят, что то, как мы общаемся с ребенком, может повлиять не только на ваши с ним отношения, но и на его взрослую жизнь.

«Ты сводишь меня с ума»

Независимо от того, как ведет себя ребенок, в конечном итоге он всегда хочет порадовать своих родителей. Когда вы говорите такую фразу, ребенок слышит ее совсем по-другому и воспринимает так, как будто вы его не любите. Эти слова могут надолго засесть в его голове как обида.

«Ты никогда ничего не достигнешь»

Сложно представить себе любящего родителя, который скажет такое, но у всех могут вырваться подобные слова. Если вас не устраивают оценки или поведение ребенка, не нужно на него давить. Это сможет подтолкнуть его к тому, что он будет делать все наперекор вам. Или он наоборот начнет относиться к себе слишком самокритично.

«Лучше за это не берись»

Родители всегда должны быть поддержкой для своего ребенка. Если вы видите, что у вашего сына или дочери что-то не получается, лучше мотивируйте его продолжать и упорствовать. Даже если вы не уверены, что ваш ребенок добьется успеха, важно заставить его стараться изо всех сил.

«Не задевай его чувства»

Психологи утверждают, что подобные слова могут негативно повлиять на вашего ребенка и его взаимоотношения с другими людьми. Нельзя всем угодить, и ваши дети должны это знать. Но не нужно кидаться в крайности и делать из ребенка эгоиста, достаточно ему объяснить, что нужно быть честным со всеми.