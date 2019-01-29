Москалькова предложила засчитывать в стаж воспитание детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать время, в течение которого женщина воспитывала детей и не работала, в общий трудовой стаж. Об этом сообщает ТАСС.

"Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины", — заявила Москалькова.

Также она выступила с инициативой разрешить им работать удаленно, если это вызвано семейными обстоятельствами. По ее мнению, это никак не снижает результат труда.