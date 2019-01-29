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Москалькова предложила засчитывать в стаж воспитание детей 

Газета.Ru + ещё 35 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать время, в течение которого женщина воспитывала детей и не работала, в общий трудовой стаж. Об этом сообщает ТАСС.
"Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины", — заявила Москалькова.
Также она выступила с инициативой разрешить им работать удаленно, если это вызвано семейными обстоятельствами. По ее мнению, это никак не снижает результат труда.
Ранее сообщалось, что в Минтруде связали убыль населения с сокращением числа женщин фертильного возраста.
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Дети , Татьяна Москалькова , Минтруд
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