Самые умные дети в мире

Организация «Менса» объединяет людей с самым высоким коэффициентом интеллекта. Стать её членом может любой человек вне зависимости от национальности и возраста. Самые юные участники «Менсы» сегодня ещё дети, но, возможно, через несколько лет они станут править миром.

Таниш Мэттью Авраам — один из самых молодых участников, вступивший в организацию в 4 года. Родители заметили одарённость мальчика, когда он был ещё младенцем. Таниш родился в 2003 году, в четыре месяца начал просматривать детские книги и давать верные ответы на вопросы. В 5 лет он поступил на математические курсы Стэндфордского университета и закончил их через 6 месяцев, хотя обычно обучение длится несколько лет. Затем Таниш поступил в колледж, получил три образования. Сейчас 15-летний подросток занимается исследованиями и изучает Луну.