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Методы воспитания в многодетной семье 

WomanHit.ru 12 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Певец, отец пятерых детей Майкл Як делится с WomanHit.ru своими секретами общения с наследниками
У меня пятеро детей: сыновья 15 и 12 лет, 10-летняя дочка и двойняшки, сынок и дочка, которым по 4 года. У моей спутницы жизни Юли тоже есть две дочери (16 и 10 лет), так что на двоих у нас семеро детей. И разница в возрасте у них существенная.
С годами меняется мировоззрение ребенка, его мысли и потребности. И это обязательно должно отражаться на воспитании. Подход к старшим и к младшим не может быть одинаковым, потому что одним нужна свобода, возможность проявить себя, серьезный совет, а другим — поддержка, защита, помощь.
А еще каждый ребенок, независимо от возраста, имеет свои особенности характера, которые тоже нельзя не учитывать. Кто-то самостоятельный с детства, а кому-то даже в 20 лет важно чувствовать одобрение. Конечно, воспитание оказывает свое влияние, и со временем все может измениться. Но нужно понимать: каждый ребенок индивидуален, а задача родителей — подобрать к нему свой ключик, манеру общения и воспитания.
Совет: Для правильного воспитания важен индивидуальный подход и вдумчивое отношение к потребностям каждого ребенка.

Методы воспитания в многодетной семье

Несмотря на напряженный рабочий график, я обязательно выделяю время на общение с детьми. Мы живем в разных городах, поэтому я летаю к ним каждые выходные. А еще обязательно провожу отпуск с семьей. Не только со всеми детьми вместе, но и по отдельности. Например, в прошлом году мы со старшим сыном Ваней посетили Киев, Нью-Йорк и Орландо, повеселились в развлекательных парках Флориды. В этом году планируем похожую поездку со вторым сыном, Степаном, и вместе выбираем, куда бы съездить. Но это не потому, что люблю старших сыновей больше — в нашей семье в принципе не принято выделять кого-то из детей. Однако они знают, что мне приятно уделять им время не только всем вместе, но и каждому в отдельности. Главный метод воспитания в многодетной семье — любовь поровну.
Разумеется, чем больше детей, тем сложнее распределить свое внимание между ними. Поэтому у нас есть традиции — совместные мероприятия, когда вся семья собирается вместе. Это воскресные обеды, походы в кино или в боулинг. На выходных часто выбираемся на прогулку в парке, катаемся на лошадях или велосипедах, ходим на лыжах.
Но внимание не должно ограничиваться выходными — важно, чтобы отец принимал участие и в повседневной жизни детей. Я водил их в детский сад, посещал утренники и соревнования и даже участвовал в театральных постановках. В начальной школе я был едва ли не единственным отцом, который не пропускал ни одного родительского собрания. Хотя это скорее исключение, чем правило — обычно для пап прийти в школу сродни тягостной повинности, которую они всячески стремятся избежать. А ведь это так важно — знать, чем живут твои дети, есть ли у них сложности и проблемы с учебой или общением. И так приятно узнавать об их достижениях и победах!
Совет: Кроме времени, проведенного со всеми детьми вместе, нужно находить возможность побыть с каждым ребенком наедине. Дети должны осознавать собственную значимость в вашей жизни, и лучший способ это показать — дать понять, что вам приятно посвятить им свое время.

Расставание родителей: как помочь детям пережить разрыв

В моей жизни была непростая ситуация — мы с женой (теперь уже бывшей) решили расстаться. Не обошлось без конфликтов, взаимных обид и обвинений, и наши дети переживали этот разрыв очень болезненно. Однако мы смогли вовремя найти компромисс, укротить негативные эмоции и наладить нормальное общение. Потому что сфокусировались на главном: перестав быть мужем и женой, мы остались отцом и матерью. А это значит, что мы навсегда будем родными людьми.
Сейчас мои дети от бывшей и нынешней жены прекрасно общаются — в детстве ребятам легче найти общий язык, чем взрослым. Между ними нет неприязни или соперничества, это нормальное человеческое общение. Они понимают, что мы все — родные люди, и замечательно, что в праздники мы можем собраться за общим столом, пообщаться на интересные темы, порадоваться успехам друг друга или подсказать решение каких-то проблем. А еще нас всех очень сближают общие увлечения и совместный отдых.
Совет: Даже после развода родители должны постараться наладить теплое и мирное общение. Нормальные отношения между мамой и папой вселяют в детей спокойствие и уверенность. Драматический накал уходит, и это помогает избежать детских психологических травм.

Отцовство и самореализация: можно ли быть успешным во всем

Мне кажется, это не только можно, но и необходимо — и вам, и вашим детям. Во-первых, важна материальная сторона, ведь многодетная семья — это огромная ответственность. Дети должны иметь прочный финансовый тыл, чтобы получить хорошее образование и старт в жизни. А для этого надо много и успешно работать. Во-вторых, уверенность, которую тебе дают жизненные победы, обязательно отразится и на детях. Она вселяет в них веру и в твои, и в их собственные возможности.
Но самое главное — отцовство дарит совершенно уникальные эмоции и переживания. Я никогда не испытывал такого счастья, как в момент, когда меня обнимают мои дети. Эти чувства нашли отражение в песнях, и так в 40 лет бизнесмен, путешественник и многодетный отец Майкл Як стал певцом. Мои композиции понравились слушателям, и я очень рад, что переживания, которые я раскрываю в своих текстах, понятны и близки такому огромному количеству людей.
Совет: Реализовывать свой потенциал нужно обязательно, ведь дети буду брать с вас пример. Как бы ни было сложно сохранить баланс, старайтесь не уходить с головой в работу, но и не растворяйтесь в детях. Им нужен успешный, состоявшийся отец, который станет достойным образцом для подражания.
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