Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые сильные в мире дети 

Рамблер 3 часа назад
Джейк Шелленсчлягер был обычным американским подростком, который не выделялся в толпе сверстников. Но в реальности 14-летний парень был настоящим рекордсменом, способным поднять вес в два раза больше собственного. Джейк начал заниматься пауэрлифтингом в 12, и через пару лет поднимал штангу 136 кг. Сейчас Джейк вырос, но по-прежнему верен увлечению.
Удивительно, но пауэрлифтингом увлекаются не только мальчишки, но и девочки. Американка Наоми Кутин побила мировой рекорд по поднятию тяжестей в 9 лет, а в 10 лет она из положения сидя поднимала штангу весом 97,5 кг, что было в два раза больше её веса. Сегодня Наоми уже 18, последнее её достижение — рекорд в приседаниях со штангой весом 145 кг.
Видео рассказывает о других детях-силачах, которым завидуют взрослые.
Дети , Видео , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как завязать с самокритикой
«Сказала некрасивой подруге правду о ее внешности»1
5 белых блузок, которые никогда не выйдут из моды
Что женщина на самом деле может дать мужчине1
Как побороть синдром профессионального выгорания
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, бросившие учебу ради кино
Звёзды
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Известная певица показала фото сзади
Звёзды
Как понять, что сыр некачественный
Еда
48-летняя женщина-«Барби» нашла себе Кена
Любовь Красота
Анисина оценила фото Волочковой и Джигурды
Звёзды
Самые сильные в мире дети
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение