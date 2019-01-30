Самые сильные в мире дети

Джейк Шелленсчлягер был обычным американским подростком, который не выделялся в толпе сверстников. Но в реальности 14-летний парень был настоящим рекордсменом, способным поднять вес в два раза больше собственного. Джейк начал заниматься пауэрлифтингом в 12, и через пару лет поднимал штангу 136 кг. Сейчас Джейк вырос, но по-прежнему верен увлечению.

Удивительно, но пауэрлифтингом увлекаются не только мальчишки, но и девочки. Американка Наоми Кутин побила мировой рекорд по поднятию тяжестей в 9 лет, а в 10 лет она из положения сидя поднимала штангу весом 97,5 кг, что было в два раза больше её веса. Сегодня Наоми уже 18, последнее её достижение — рекорд в приседаниях со штангой весом 145 кг.

Видео рассказывает о других детях-силачах, которым завидуют взрослые.