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Самые сильные в мире детки 

Рамблер 37 минут назад
Джейк Шелленсчлягер был обычным американским подростком, который не выделялся в толпе сверстников. Но в реальности 14-летний парень был настоящим рекордсменом, способным поднять вес в два раза больше собственного. Джейк начал заниматься пауэрлифтингом в 12, и через пару лет поднимал штангу 136 кг. Сейчас Джейк вырос, но по-прежнему верен увлечению.
Удивительно, но пауэрлифтингом увлекаются не только мальчишки, но и девочки. Американка Наоми Кутин побила мировой рекорд по поднятию тяжестей в 9 лет, а в 10 лет она из положения сидя поднимала штангу весом 97,5 кг, что было в два раза больше её веса. Сегодня Наоми уже 18, последнее её достижение — рекорд в приседаниях со штангой весом 145 кг.
Видео рассказывает о других детях-силачах, которым завидуют взрослые.
Дети , Видео , Здоровье
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