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Сын показал, как жестоко разыгрывает отца 

Рамблер 59 минут назад
Видео, где сын постоянно разыгрывает отца, стал популярными в соцсетях. Ролик демонстрирует отнюдь не идиллические семейные отношения, но он стал хитом среди пользователей. Видео выложила сестра молодого человека, терроризирующего папашу. Сынуля Джордж накидывался на отца из-за угла, из-за спины и даже с криком врываясь в туалет. Бедный отец всякий раз пугается по-настоящему и гневно реагирует на пранк, но Джорджа, чей смех слышен за кадром, это не останавливает. Несмотря на то, что ролик выглядит жестоким, комментаторы пишут, что не могут перестать смеяться и снова пересматривают кадры.
Дети , Видео
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