На что мамы тратят слишком много времени

Секунды, минуты, часы — невероятно дефицитный материал в декрете. И иногда мы обходимся с ним прямо-таки халатно. В каких случаях можно его сэкономить без всякого труда и даже с пользой?

Уборка

Как сказал кто-то, знающий толк в жизни, наводить порядок в доме с маленькими детьми — то же самое, что убирать снег во время снегопада. Но мы же не те неряшливые женщины из мемов, у которых дома вечный бардак! У нас всё иначе, еще мама учила, что дома должно быть чисто — хотя бы ради ребёнка! Поэтому влажная уборка — ежедневно, а сбор игрушек — каждый пять минут. А еще глажка, и раскладывание одежды в аккуратные стопочки… К концу дня камень срывается с горы и издевательски катится мимо уставшего Сизифа. Может, стоило сразу оставить его у подножья? Или — о ужас — найти специальную фею уборки и приглашать её раз в неделю домой?

Готовка

Мать, кормящая ребёнка пюре из баночек, а позже — макаронами с сыром и творогом вместо домашнего супчика с морковкой звёздочками и нежнейших фермерских сырников с тремя видами ягодных соусов — существо, вызывающее осуждение и презрение. И хотя педиатры миллион раз высказались на тему того, что ребёнку вовсе не нужны сложные блюда, а баночное питание ничем не хуже любого другого, мы по-прежнему проводим часы у плиты. А потом предсказуемо устаём, злимся и срываемся на чадо, оставившее сырники на тарелке и тайком стащившее покупное печенье.

Споры с близкими

Как объяснить свекрови, что в плюс тридцать не нужны носочки из чистой шерсти? Как убедить маму, что от одноразовых подгузников не развивается бесплодие? Как доказать участковому педиатру, что совместный сон — не зло и не угроза для ребёнка. Правильный ответ — никак. Кивать, говорить что уважаете опыт, непременно подумаете — и тихо делать по-своему. Потому что переубедить никого не получится, нервные клетки погибнут безвозвратно, отношения осложнятся — а толку ноль.

Сообщества молодых мам

Там можно найти много полезной информации, про врачей, развивающие секции и льготы для родителей. Но на изучение этого всего уходит минут двадцать от силы. А вот на чтение топиков про свекровь-ехидну, мужа-балбеса и этичность кормления на лавочке в парке можно потратить часа три. Пропитаться мизогинией, мизантропией и историями неизвестных людей, ввязаться в спор, обидеть, обидеться, помириться…Лучше сериал посмотреть, право слово. Хотя таким накалом страстей похвастается не каждый!

Постановка медицинских диагнозов в интернете

Нормально ли, что ребёнку год, а он ходит только с поддержкой? Что означает красная сыпь на попе? Это просто кашель или уже бронхит? Подобными вопросами мы задаёмся регулярно, а поисковики предлагают нам миллион тематических статей. Почему это интересней, чем визит к хорошему педиатру, сказать сложно. Так же, как и оторваться от этого деструктивного занятия.

Покупки в интернет-магазинах

Похоже, интернет вообще пора запретить. По крайней мере, ту его часть, которая касается шопинга. Потому что нехватка эмоций и ярких ощущений у сидящей в декрете мамы обходится очень и очень дорого. Особенно, если речь идёт о детских игрушках, детских нарядах и прочих милых и просто необходимых вещах. Тем более что курьерская доставка бесплатно.

Рефлексия

Самое вредное занятие из всех вышеперечисленных. Хорошая ли я мать? Обеспечиваю ли ребёнку чувство защищенности и безопасности? И являюсь ли при этом значимым взрослым и опорой? И пойдет ли он к психотерапевту, когда вырастет, из-за того, что я выбросила ту сломанную машинку и заставила допить молоко? И не слишком ли ужасно, что я вчера встречалась с подругами, хотя малыш плакал, когда я уходила? Все эти размышления сжирают и время, и ресурсы. И это единственное, о чём стоит думать. Особенно вместо уборки!