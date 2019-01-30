Как защитить ребенка от простуды

В холодное время года дети чаще всего подвержены инфекциям. WomanHit.ru посоветует, как облегчить его состояние и, по возможности, избежать болезни

Когда ребенок рождается, его организм еще не умеет противостоять вирусам и бактериям. Иммунитет начинает образовываться чуть позже, когда организм сталкивается с окружающими его инфекциями. Чаще всего дети болеют простудными заболеваниями, наверняка вы помните, как в начальной школе вы практически не вылезали из постели, пытаясь справиться с гриппом.

Теперь же вы сталкиваетесь с проблемой детских болезней как взрослый человек, родитель, и, если вы не знаете, как сократить срок болезни вашего малыша, мы поможем советами.

Основная задача — поддерживать иммунитет, который служит естественным барьером против различных инфекций. Как же обеспечить его поддержку?

Пока ребенок совсем маленький, постарайтесь подольше кормить его грудным молоком, хотя бы полгода. Молоко матери — идеальный фундамент для построения устойчивого иммунитета.

Когда ребенок будет в состоянии питаться наравне со взрослыми, добавляйте в его рацион как можно больше фруктов и овощей, если нет противопоказаний. Старайтесь не повторяться: чередуйте крупы, например, сегодня гречка, завтра рис и так далее. Таким образом вы сможете поддерживать оптимальный баланс витаминов.

Прогулки на свежем воздухе необходимы растущему организму. По статистике, дети, с которыми родители гуляют не менее двух часов в день, болеют значительно реже сверстников, которые проводят большую часть дня дома. Кроме того, вы можете совмещать прогулки с физическими упражнениями.

Давайте ребенку высыпаться, ведь здоровый сон помогает организму восстанавливаться и обновляться.

Не давайте ребенку переохлаждаться или перегреваться. В зависимости от возраста ребенка выбирайте подходящую одежду: грудничков одевайте чуть теплее, чем себя, потому что он лежит практически без движения, а вот ребят постарше, от двух лет и дальше, не нужно слишком сильно утеплять. Лучше всего выбирать многослойную одежду, чтобы при случае снять теплую кофту и не дать ребенку перегреться.

Не допускайте, чтобы воздух в детской комнате был слишком сухим. Приобретите специальный увлажнитель и, кроме всего прочего, следите за температурой воздуха: она должна быть не меньше 25 градусов.

Если ребенок ходит в детский сад

Вам нужно набраться терпения, ведь в первый год в детском саду ребенок будет постоянно болеть. Однако этот период не будет длиться долго и окажется крайне полезным перед школой, где пропускать занятия не следует, так как это может сказаться на успеваемости. Поэтому лучше пережить это «больное» время в саду.

В саду дети заражаются через предметы общего пользования и игрушки. Тут уже дело за воспитателями, которые должны поддерживать чистоту и стерильность помещения. Если этого не делать, может случиться вспышка вирусного заболевания, из-за чего учреждение закроют на карантин, а вам придется сидеть с ребенком дома до лучших времен. Конечно, мы не можем повлиять на работу сотрудников детского сада, но зато можем обезопасить ребенка сами, выполняя следующие условия.

При малейшем ухудшении состояния оставьте ребенка дома с родственниками или останьтесь с ним сами. Если есть насморк, сделайте промывание носа и давайте пить больше жидкости. Хороший вариант — сделать уборку помещения, в котором находится ребенок, проветрить его и снова напоить малыша. Следуя этим простым советам, вы облегчите течение болезни в несколько раз и сможете избежать осложнений.