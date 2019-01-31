Как оформить мужчине декретный отпуск

Мужчина в декретном отпуске — явление редкое. Как правило, у них более высокий доход по сравнению с женщиной, поэтому правом на отпуск по уходу за ребенком пользуются единицы. Папе может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком в период до полутора или до трех лет. Такой отпуск может быть предоставлен любому родственнику ребенка — бывают случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком идет бабушка или дедушка.

Получить декретный отпуск папы могут и при усыновлении ребенка. Началом считается день усыновления, а длится он до тех пор, пока малышу не исполнится 70 дней.

Как оформляется отпуск и пособия для папы

Первое, что требуется для оформления отпуска — это официальное трудоустройство. Отпуск по уходу за ребенком может быть, как до полутора лет, так и до трех лет. Для того, чтобы получить отпуск, папе нужно подать заявление о желании воспользоваться отпуском. Можно подать сразу два заявления. Работодатель не имеет права отказать, но работник должен доказать, что мама не использовала своё право на такой отпуск и не получает пособий.

В качестве доказательств выступают справки от работодателя мамы о том, что она не уходила в отпуск и не получает пособий. Эти документы составляются в произвольной форме на бланке предприятия и заверяются подписью руководителя. Если мама не трудоустроена, справку может выдать орган социальной защиты населения по месту её жительства.

После сбора и подачи всех необходимых документов работодатель оформляет приказ и знакомит с ним работника. Если работник захочет выйти из отпуска раньше, потребуется написать заявление о досрочном выходе из отпуска.

Какие пособия полагаются папе

Денежные выплаты при уходе за ребенком для папы ничем не отличаются от таких же выплат для мамы:

— Единовременное пособие по рождению ребенка, которое в 2019 году составит 16 759, 09 рублей.

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет.

Рассмотрим эти пособия подробнее.

Ежемесячное пособие до полутора лет

Пособие по уходу за ребенком за каждый полный месяц отпуска считается по формуле:

Средний дневной заработок следует рассчитывать по формуле:

Важно учесть, что если средний дневной заработок окажется меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), пособие за полный месяц будет равно 40% МРОТ на дату начала отпуска по уходу за ребенком. С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. Соответственно пособие будет составлять — 4 512 рублей (11 280.00 руб. * 40% = 4 512.00 руб.).

Согласно формулам выше попробуем рассчитать, какое пособие будет получать папа в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.

Предположим, что папа последние пять лет не менял место работы. Мужчина ушел в отпуск по уходу за ребенком 11 декабря 2018 года, в этот же день обратился в бухгалтерию за назначением пособия.

Для расчета пособия берем два полных предыдущих календарных года:

— в 2016 году начисленная зарплата составила 700 тысяч рублей

— в 2017 году — также 700 тысяч рублей

Допустим также, что в течение этих двух лет работник не выходил на больничный, значит, количество расчетных дней составит 731 (поскольку 2016 год был високосный). Расчет будет производиться с фактически заработанных 700 000 рублей.

В связи с этим средний дневной заработок будет равен:

(700 000 + 700 000) / 731 = 1915, 18 руб.

Теперь вычислим ежемесячное пособие ребенка, которое будет получать наш папа:

Пособие = 1915,18 руб. * 30,4*40% = 23 288,29 Полученная сумма меньше максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2018 году (24 536,57 рублей). Это означает, что папа ребенка будет получать вычисленную сумму ежемесячно до полутора лет.

Ежемесячное пособие до трех лет

Пособия до полутора лет исчисляются из бюджета Фонда социального страхования (ФСС), формирующегося из страховых взносов. После того, как ребенку исполнится полтора года, выплаты прекращаются. До достижения ребенком трехлетнего возраста ежемесячно начисляется компенсация в размере 50 рублей (за счет работодателя). Данное пособие было неизменно более 20 лет с 1994 года. Вопрос о повышении данной компенсации поднимался еще в 2015 году, но, поскольку по предварительным расчетам такой проект может потребовать около 50 млрд рублей, рассмотрение затягивается.

Несмотря на то, что на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется и место работы, и этот период засчитывается в общий трудовой стаж, некоторые мужчины даже при оформлении такого отпуска продолжают работать неполный рабочий день. Так они проводят время со своим малышом и получают возможность работать, не теряя квалификацию.