С какого возраста дети могут помнить себя

Мы не можем помнить, что происходило с нами во младенчестве. Но многим хотелось бы знать, когда у ребенка закладываются его самые первые воспоминания и какие факторы на это могут влиять.

Ответ на вопрос «Почему мы ничего не помним из своего младенчества?» достаточно прост. Если не вдаваться в подробности: каждому из нас была присуща инфантильная амнезия. Сложнее понять, какой у нее механизм, где ее границы и зачем она вообще нужна человечеству.

Работ, посвященных этой теме, достаточно много. Правда, убеждения исследователей в этой области часто противоречат друг другу. Потому тема по-прежнему остается спорной.

«Летидор» отобрал с самые любопытные объяснения, почему у взрослых нет воспоминаний о раннем детстве. И, конечно, отыскал в трудах ученых ответ на вопрос — с какого возраста ребенок действительно может себя помнить.

А для тех, кто не верит в инфантильную амнезию и утверждает, что помнит себя чуть ли не с роддома, у нас тоже есть интересный факт — в самом конце статьи.

Почему не помнить значит — выжить

Большинство исследователей считают, что инфантильная амнезия играет важную роль в жизни человека — защитную. Психологи и ученые из других областей нашли убедительное объяснение данному факту.

Во-первых, рождение — это, по сути, психологическая травма для новорожденного. И чтобы выжить, ее необходимо забыть.

Во-вторых, младенец рождается существом беспомощным и полностью зависимым от взрослых. Это при современной медицине детская смертность существенно сократилась, а веками новорожденных рассматривали как венчурный проект — может, выживет, а может, умрет.

Если бы мозг и нервная система новорожденного были готовы к осознанию и запоминанию всех многочисленных угроз жизни, на которые он пока даже не может отреагировать, его психика просто не выдерживала бы.

Маленький ребенок не умеет переживать страх воспоминаний подходящими способами, поэтому переживания реализовывались бы на физиологическом уровне, что понижало бы шансы на выживание.

Возможности памяти появляются только тогда, когда ребенок начинает активно реагировать на окружающие угрозы.

Природа перестает оберегать окрепшего малыша отсутствием воспоминаний — она подключает новую функцию: «Можешь противостоять? Тогда запомни, как это делать!». Скорее всего, именно с этих «пятнышек» памяти и начинается процесс запоминания.

С какого возраста у ребенка могут быть первые воспоминания

Как правило, человек помнит фрагменты событий, начиная приблизительно с возраста 3,5 лет. «Приблизительно» здесь ключевое слово, так как большинство исследователей сходятся во мнении, что границы инфантильной амнезии очень изменчивы.

Это не удивительно, ведь у каждого ребенка свой режим сохранения воспоминаний детства для «взрослой версии себя».

Например, исследователи М. Дж. Икот и Р. А. Кроли (M. J. Eacott, R. A. Crawley., 1998) установили границу инфантильной амнезии — 2,5 года.

По их мнению (а оно авторитетно в научной среде), первые воспоминания ребенка могут появиться не раньше 2,5 лет.

Есть и работы, подкрепленные лишь жизненными историями, в которых эта граница еще ниже — 2 года.

Если кто-то сожалеет, что абсолютно ничего не помнит до 3 лет, то есть и такой факт — у некоторых людей первые полноценные воспоминания приходятся на 7 лет. И это не отклонение.

Не существует резкого перехода от «ничего не помню» к «помню все», поэтому детские воспоминания часто бывают «пятнистыми».

От чего зависят самые ранние воспоминания

Вот несколько любопытных гипотез. Однако ни одну из них нельзя принимать за однозначную истину.

Языковые навыки. Профессор психологии Робин Файвуш (Университет Эмори) связывает способности запоминать с языковыми навыками ребенка. Тот, кто уже умеет строить структуру воспоминаний, может отправить их в ящик долгосрочной памяти.

Однако у глухонемых детей тоже есть воспоминания, и они относятся примерно к тому же возрасту, как и у всех остальных. Возможно, у них работают какие-то другие механизмы?

Нейробиологические процессы. Исследователи Пол Франкленд и Шина Джосселин (Университет Торонто) выдвинули такую гипотезу: детская амнезия обусловлена высокими уровнями постнатального нейрогенеза в гиппокампе. Говоря простым языком — в одном из участков головного мозга усиленно формируются новые нейроны, и этот процесс блокирует долгосрочную память.

Впрочем, на эту гипотезу удобнее взглянуть с другой стороны — быстрое образование новых нейронов в гиппокампе говорит о его незрелости. А о каком запоминании может идти речь, если гиппакамп — это и есть участок головного мозга, который отвечает за трансформацию краткосрочной памяти в долгосрочную.

Культура страны, в которой родился ребенок. Психолог Ци Ван (Корнельский университет) провела масштабное исследование, в котором участвовали китайские и американские студенты.

Как оказалось, у первых воспоминания детства были лаконичными, а у вторых — пространственными, насыщенными и привязанными к собственным ощущениям себя.

Мало того, самые ранние воспоминания китайских участников исследования приходились на более поздний возраст, нежели у американцев.

Оказывается, на востоке детские воспоминания не так важны.

А человеческий мозг старается сберечь то, что для него ценно.

Если общество и родители не подчеркивают важность детских воспоминаний, то они у выросшего человека будут туманными. Как это и происходит в большинстве китайских семей.

А вот для коренного народа Новой Зеландии (маори) воспоминания имеют огромное значение. Поэтому для этих людей помнить события с 2,5 лет — скорее норма, нежели удивительное явление.

Рассказы старших. Конечно, мы можем помнить события из детства, но стоит иметь в виду, что воспоминания все равно будут перестроены под влиянием рассказов других людей.

Мало того, рассказы о событиях вашего раннего детства, которые вы услышали после 3,5 лет, могут ошибочно приниматься за личные воспоминания.

Так что, если кому-то кажется, что он помнит себя во младенчестве (чего быть не может), возможно, это всего лишь переработка родительских обсуждений. Скажете, ничего подобного не слышали? Да вы просто не запомнили сам факт этого разговора, а информации повезло осесть туда, куда нужно. Иногда наш мозг способен и на такое!