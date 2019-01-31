Самые счастливые и несчастливые мужские имена по версии астрологов

Перед тем, как назвать своего ребенка, следует узнать, что принесет ему выбранное вами имя. Астрологи утверждают, что имя человека способно оказать влияние на его судьбу. Специалисты рассказали, какие мужские имена считаются счастливыми, а какие — нет.

В список несчастливых мужских имен попали следующие:

Анатолий. Обладателям этого имени часто не хватает таланта. Мечты Анатолиев просты, но они умудряются совершить ошибки даже на этом несложном пути. Мужчины, названные Анатолиями, чаще страдают от алкоголизма, так как наделены слабой силой воли.

Кирилл. У мужчин с именем Кирилл часто непростая судьба. Им сложно усмирить свой нрав, совладать с противоречиями внутри души, спастись от саморазрушения. Часто Кириллы отталкивают заботу тех, кто неравнодушен к ним. Кроме того, Кириллы страдают от зависимостей.

Роман. Романы слишком мечтательные, они обладают богатым воображением и имеют хорошие творческие способности. Такие качества обладают и негативным эффектом: Романы склонны строить иллюзии, витать в облаках и искать идеал. Они непостоянны и неспособны двигаться к цели.

Андрей. Андреи успешны в карьере, могут вполне реализовать свой креативный потенциал, но невезение их сопровождает в личной жизни. Женщины не выдерживают тяжелой энергетики Андреев и сбегают от них, либо сами мужчины с таким именем избегают женщин, считая их недостойными.

Сергей. Мужчины с таким именем самые беспринципные среди представителей сильного пола. Они с детства непослушны, не уважают старших. Повзрослев, Сергеи часто связываются с криминалом или просто часто обманывают.

Чтобы обеспечить своему сыну успешную жизнь, следует знать имена, которые считаются счастливыми:

Александр. Это имя помогает сформировать сильный мужественный характер. Саши упорны в работе, притягивают к себе женщин. Они будут счастливы и в карьере, и в семейной жизни.

Владимир. Имя означает «Владыка Мира». Мужчина с таким именем никогда не упустит шанса в жизни, он всегда знает, чего хочет.

Дмитрий. Активные и настойчивые Дмитрии легко достигают поставленных целей, быстро приспосабливаются к любой обстановке, находят ответы на самые сложные вопросы. Это самые хорошие руководители или работники креативных сфер.

Петр. С древнегреческого имя Петр переводится «камень». Мужчины полностью соответствуют этому названию: они отличаются сильным характером и стойкостью. Ничего не сломает Петра.

Максим. Мужчины с именем Максим с рождения наделены харизмой и обаянием. Они просто притягивают женщин. В жизни им все дается просто и легко, благодаря красоте, как внутренней, так и внешней. Максимы обладают нестандартным мышлением.