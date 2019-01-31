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Как детей миллионеров травят в Сети 

Рамблер 8 часов назад
Этим детям завидуют, на них хотят быть похожими, за их аккаунтами в социальных сетях следят миллионы. Это дети миллионеров, которые в свои 15 уже летают на частных самолетах, ездят на престижных иномарках с водителем и ни в чем себе не отказывают.
Недавно появился инстаграм-аккаунт RichRussianKids, который публикует актуальные фотографии богатых русских детей. Автор аккаунта так описал страничку: «Закрытый клуб детей миллионеров. У нас так много денег, что ты разочаруешься в своей жизни».
Здесь действительно собрались все главные модники и модницы страны, которые только и делают, что выставляют напоказ свое богатство. Автор странички выбирает самые сочные фотографии и делает к ним иногда очень обидные, но меткие подписи.
Дети , Фото
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