Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как детей миллионеров травят в Сети 

Рамблер 18 часов назад
Этим детям завидуют, на них хотят быть похожими, за их аккаунтами в социальных сетях следят миллионы. Это дети миллионеров, которые в свои 15 уже летают на частных самолетах, ездят на престижных иномарках с водителем и ни в чем себе не отказывают.
Недавно появился инстаграм-аккаунт RichRussianKids, который публикует актуальные фотографии богатых русских детей. Автор аккаунта так описал страничку: «Закрытый клуб детей миллионеров. У нас так много денег, что ты разочаруешься в своей жизни».
Здесь действительно собрались все главные модники и модницы страны, которые только и делают, что выставляют напоказ свое богатство. Автор странички выбирает самые сочные фотографии и делает к ним иногда очень обидные, но меткие подписи.
Дети , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор глянца пожила неделю как Кэрри Брэдшоу1
Ксения Собчак впервые показала сына8
В каких странах особенно часто заводят любовников
Как легко исполнять любые свои желания
5 способов использовать морозилку не по назначению
Видео
Рамблер/гороскоп на 1 февраля
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Ксения Собчак впервые показала сына
Звёзды
Редактор глянца пожила неделю как Кэрри Брэдшоу
Психология
Девушка заморозила волосы, превратив их в ирокез
Красота
Что делает с организмом кефир
Еда
Российские певицы с сомнительным талантом
Звёзды
На конкурсе красоты Россию представит спасатель
Красота
Из чего делают правильные макароны
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение