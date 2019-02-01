Старик десять лет просидел у дороги в ожидании бросившей его дочери

Военнослужащий из Таиланда опубликовал в Facebook историю старика из Бангкока, который десять лет просидел у дороги в ожидании своей дочери.

Порамет Мисомфоп (Poramet Misomphop) заметил старика в среду, 30 января, когда обедал в местном кафе. Он долго наблюдал за пожилым мужчиной, одиноко сидящим на дорожном ограждении. Мисомфоп решил разузнать о незнакомце побольше и обратился с расспросами в близлежащие магазины.

Так мужчина выяснил, что у дороги сидит бездомный, который уже долгое время практически не сходит с места. «Помню, десять лет назад здесь проехала машина с девушкой за рулем. Та остановилась, высадила старика и что-то ему сказала, — пересказывает Мисомфоп рассказы местных жителей. — Однако сложно было разобрать, что именно она ему сообщила».

Девушка оставила несчастного в том месте, где его и обнаружил военный. Позже старик рассказал продавщице магазина, что его дочь собиралась поработать, поэтому ненадолго оставила его. Мужчина был убежден, что дочь вернется за ним в любую минуту, и терпеливо ждал.

«Однако на следующий день, когда я открыла лавку, мужчина все еще сидел на месте»,

— объяснила работница лавки.

Никто не придавал случившемуся значения, пока неизвестный мужчина не стал появляться у дороги изо дня в день. В знак сочувствия женщина давала ему еды и с тех пор не перестает за ним присматривать.

Служащий захотел помочь незнакомцу, но в ответ он бормотал две фразы: «Она скоро вернется, она скоро вернется» и «Только вернись». Мисомфоп поделился трогательной историей в социальных сетях в надежде, что кто-то может признать старика на фотографии и помочь в поисках дочери.