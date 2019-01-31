Домашнее обучение детей: плюсы и минусы

Если раньше родителей, которые выбирают домашнее обучение, было не очень много, то сейчас с каждым годом количество детей на хоумскулинге (от англ. home-дом и school— школа) растёт. Мы решили выяснить, почему родители выбирают такой вид образования для детей.

Личный опыт

Светлана, 43 года:

У меня трое детей и младшую дочь Сашу я не стала отдавать в школу, мы на домашнем обучении. Я сама поо профессии детский психолог, умею работать с детьми. Саша к четырем уже умела читать и писать. К пяти годам она уже знала всю математику первого класса. Еще она ходит на гимнастику и занимается рисованием. Я пришла к выводу, что нет смысла тратить столько времени в школе, поэтому каждые полгода мы просто приходим в школу, к которой прикреплены и сдаем экзамены. Я считаю, что домашнее обучение имеет место быть, если родитель имеет педагогическую подготовку или ребенок занимается с репетитором время от времени. Разумеется, речь идет о младших классах. В средней и старшей школе учителя необходимы, поскольку просто невозможно будет дать ребенку предметы на том уровне, которого требует школа. С социализацией у Саши проблем нет, поскольку она ходит на дополнительные занятия.

Аня, 18 лет:

Я была на домашнем обучении с 7 класса. Это были лучшие годы в моей жизни: я высыпалась, сама планировала свое время, а в 10 и 11 классе я прекрасно подготовилась к ЕГЭ, потому не тратила много времени на ненужные предметы. Со школы у меня уже были друзья, поэтому с этим проблем не было (они, кстати, все мне завидовали). Я очень благодарна родителям, что они дали мне такую возможность. Правда, с университетом уже так не получилось, поэтому я заново учусь вставать в рань.

Карина, 30 лет

Я мать-одиночка, работаю из дома, поэтому решила заниматься ребенком сама. Сейчас Андрей учится в первом классе. Мы стараемся заниматься ежедневно, но не всегда получается. Конечно, встречаются трудности, сын воспринимает меня как маму, не учителя, поэтому не всегда получается его усадить учить уроки, но мы стараемся. Я надеюсь, что мы не провалим экзамены в конце года (смеется). Недавно мы ходили к психологу, она сказала, что у сына не очень развиты социальные навыки. Это меня расстроило, поэтому я думаю отдать его в какой-нибудь кружок, чтобы исправить ситуацию.

Мнение экспертов

Эксперты говорят, что, всё же, стоит отдавать ребенка в школу, хотя бы в начальных классах, чтобы не было проблем с социализацией. Более того, дети действительно тяжело воспринимают собственных родителей в качестве учителей. Конечно, если в этом есть необходимость, в старшей школе ребенка вполне можно перевести на хоумскулинг, но лучше потратить эти силы на поиск хорошей школы.