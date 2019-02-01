Дети бизнесмена сделали «ковер» из его денег

Владелец салона красоты в Нижнекамске Рамис Зиганшин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором его дети устилают пятитысячными купюрами пол в квартире.

Автор ролика — старший сын Зиганшина Руслан. Мальчик обращается к отцу и объясняет, что мама «опять» оставила сейф открытым, и они с братом решили приготовить папе сюрприз: «гигантский ковер» из его денег.

После содеянного младший брат Руслана Артур заявляет, что денег у них больше, чем у Тимати , и интересуется, не будет ли ругаться папа.

«Не знаю, надеюсь, что нет», — отвечает Руслан.

«Оля, срочно едь домой убираться. Деньги уже в банке — это для грабителей. Дети ждут ответ от @timatiofficial», — пошутил бизнесмен в описании видео.