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Дети бизнесмена сделали «ковер» из его денег 

Lenta.ru + ещё 3 19 минут назад
Владелец салона красоты в Нижнекамске Рамис Зиганшин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором его дети устилают пятитысячными купюрами пол в квартире.
Автор ролика — старший сын Зиганшина Руслан. Мальчик обращается к отцу и объясняет, что мама «опять» оставила сейф открытым, и они с братом решили приготовить папе сюрприз: «гигантский ковер» из его денег.
После содеянного младший брат Руслана Артур заявляет, что денег у них больше, чем у Тимати, и интересуется, не будет ли ругаться папа.
«Не знаю, надеюсь, что нет», — отвечает Руслан.
«Оля, срочно едь домой убираться. Деньги уже в банке — это для грабителей. Дети ждут ответ от @timatiofficial», — пошутил бизнесмен в описании видео.
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Дети , Видео , Тимати
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