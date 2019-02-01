Одинокие родители: отец-герой против матери

Сегодня разводы случаются все чаще, и распадом семьи, увы, никого не удивить. В то же время в нашем обществе не принято оставлять детей отцам, более того, женщины нередко начинают препятствовать любым встречам между бывшим мужем и горячо любимыми чадами. Тем разительнее контраст, когда обычный, рядовой мужчина добровольно принимает на себя роль отца-одиночки.

Вполне вероятно, что из-за огромного количества примеров о матерях-одиночках ходит самая разная слава. Впрочем, общество согласно в одном: редко когда женщина, воспитывающая ребенка одна, излучает сияние и счастье. Конечно, всех под одну гребенку нельзя, но удачные примеры чаще всего случаются, когда посильную помощь оказывает та же бабушка, забирая себе львиную долю обязанностей. В остальных же случаях матери-одиночки — это женщины, которые в первом же разговоре сообщат вам о своем статусе. Они пессимистично настроены, потрепаны жизнью и винят в бедах всех вокруг, начиная с мужа, с которым когда-то связались. А главное, такие матери-одиночки убеждены, что все вокруг им чем-то обязаны за один только факт, что они остались куковать с ребенком на руках. Временами их необоснованная требовательность к посторонним людям переходит все границы: самые яркие представительницы не постесняются попросить облагодетельствовать их, просто потому что накопить нужное для покупки количество денег самостоятельно они не в состоянии.

В отличие же от своих «коллег», отцы-одиночки встречаются значительно реже, при этом они усиленно охраняют свою территорию и избегают любого обнародования встречающихся на их пути проблем. А ведь их, трудностей, найдется немало. Так исторически сложилось, что в нашем менталитете отцам отводится второстепенная роль.

В отличие от запада, где родители будут бесконечно драться за наследников, русские мужчины спокойно оставят детей позади и закроют дверь.

В лучшем случае все контакты ограничиваются выплатой алиментов (и на том спасибо) и редкими появлениями на праздниках по поводу дня рождения. Тех же, кто и хотел бы поддерживать связь с ребенком, затаившие обиду матери отчаянно стремятся выбросить за борт. И потому в наших реалиях единственным родителем, воспитывающим ребенка, мужчина становится больше по случайности.

Добровольно оставить детей могут только откровенно непутевые матери, или же перед вами вдовцы, не сославшие детей родственникам. Неудивительно, что общество относится положительно к отцам-одиночкам, впрочем, на номинальном уважении и сочувствии все и заканчивается. Особенно если ребенок женского пола. Очаровательная первоклассница с короткой стрижкой, воспитываемая отцом — бедная девочка, которой отрезали волосы. Не меньше внимания привлекут грязь на одежде, вовремя не постриженные ногти, другие малейшие проявления неопрятности. Если какие шалости и проказы, а то и вовсе запись в секцию по борьбе — однозначно воспитал «пацанку».

К слову про секции — как переодеваться, к примеру, в бассейн, решительно непонятно. В отличие от женщин, которые с диким оскалом берут едва ли не шестилетних сыновей в дамские раздевалки, мужчины лишены возможности помочь даже четырехлетней девочке вытереться и сложить вещи в шкафчик: в свою раздевалку дочерей они не приведут, а в женскую не пойдут сами по понятным причинам. Тот же самый интересный вопрос касается и общественных туалетов, все же в мужском, где до кабинок выстроен ряд писсуаров, девочке явно не место. Добрые дамы, горько вздыхающие, что девочке никогда не научиться пользоваться косметикой, не полюбить платья и большие банты, с завидной регулярностью будут встречаться там и тут.

А с кем «несчастной сиротке» поговорить на женские темы? Не отцу же ее просвещать!

И это еще цветочки. Слишком подозрительный воспитатель в саду или учитель в школе по малейшему поводу будет готов забить тревогу и вызвать психологов, дабы задать наводящие вопросы, не случаются ли в доме недопустимые вещи.

Так что если отцы-одиночки и герои, то мужской шовинизм тут совершенно ни при чем. Как и тот факт, что они взяли под крыло своего же ребенка — это как раз должно быть в порядке вещей. Такое звание они заслужили скорее потому, что с завидным постоянством сталкиваются с неуместными комментариями, навязчивой заботой, а то и вовсе возмутительными подозрениями и упреками, однако молча и незаметно продолжают свое нелегкое дело, не заливая жалобами всех окружающих.