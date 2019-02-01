31 января Кидзания отметила свой третий День Рождения!

Три года назад в Москве открылся волшебный город профессий для детей под названием «Кидзания», где любой ребенок может найти себе профессию по душе. Идя по улицам, маленький гость видит больницу, университет, музей, театр, кафе и супермаркеты — в общем, все то, что есть в мегаполисе. У каждого есть возможность попробовать себя в самых разных профессиях — дети сами управляют самолетами, создают телевизионные программы, тушат пожары, проводят исследования в лаборатории, выполняют секретные миссии и выступают на сцене театра.

В этот день пространство местного ресторана «Метрополия» было поделено на две зоны: в одной можно было попробовать изысканные блюда от шеф повара «Кидзании», а в другой провести время на занимательных мастер-классах.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению буррито и кесадильи провел шеф повар Роберто — эксперт в латиноамериканской кухне. Роберто более 20 лет работает в ведущих ресторанах России и разрабатывает новые рецепты блюд для тортилий Mission. IQ Lab удивил гостей химическим шоу, а Shakirova Studio сотворили невероятно красивую фотозону, создав тем самым атмосферу праздника. Сейчас в парке все еще стоит инстаграмная инсталляция, на фоне которой можно сделать несколько концептуальных снимков в эти выходные.

В Большом театре гости мероприятия смогли насладиться стихами от «Прямой Речи» в исполнении Николь Плиевой. Лекторий «Прямая речь» уже 10 лет остается самым посещаемым в Москве и развивает традиции «умного» времяпрепровождения в нашей стране. Также детским модным показом порадовали F. M. C.Lab, которые являются официальным представителей ТМ «SZ Kids» (Slava Zaytsev KIDS). Маленькие модели продефилировали в платьях от двух замечательных торговых марок Zhelanova.dress и Bloomy Line.

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Кульминацией праздника стал вынос огромного торта в виде флага Кидзании, приготовленный кондитерской «Прифур», которая в течение уже трех лет радует посетителей Парка тортами из натуральных ингредиентов по итальянским рецептам. Но на этом сладости не закончились. Все гости мероприятия смогли унести с собой невероятно вкусные капкейки ручной работы от «Прифур», выполненные в национальных цветах «Кидзании».

Партнером мероприятия также выступила Swiss Beauty Clinic, которая обеспечивает своим посетителям непревзойденный уровень медицинских, косметологических и эстетических услуг. Сеть бутиков детской одежды «Даниэль», которая уже более 20 лет помогает юным модникам и модницам подбирать самые актуальные наряды, прививая хороший вкус с самого детства, сделала подарки всем маленьким гостям Дня Рождения.